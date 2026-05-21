Hãng hàng không quốc gia Israel thua lỗ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran

Theo báo Times of Israel ngày 20/5, hãng hàng không quốc gia Israel El Al thua lỗ trong ba tháng đầu năm 2026 do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran và việc đóng cửa không phận nước này gây ra những gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động bay.

Trong quý 1 năm nay El Al lỗ ròng 67 triệu USD so với lợi nhuận ròng 96 triệu USD trong cùng kỳ năm trước. Doanh thu của El Al giảm 27% từ 774 triệu USD xuống còn 562 triệu USD.

El Al cho biết thiệt hại của hãng trong 40 ngày chiến sự với Iran lên tới 145 triệu USD. EL Al cũng báo cáo sự gia tăng chi phí hoạt động trong quý đầu tiên do giá nhiên liệu tăng và giá trị đồng shekel tăng mạnh lên so với USD.

Khi chiến sự bùng phát vào ngày 28/2, Israel ban đầu đã đóng cửa hoàn toàn không phận đối với giao thông dân sự, buộc tất cả các hãng hàng không phải hủy chuyến bay.

Sau một tuần, các hạn chế được nới lỏng, mặc dù hoạt động vẫn chỉ ở mức một phần năm so với trước chiến sự, và chỉ có các hãng hàng không Israel - El Al, Arkia và Israir, được phép hoạt động. Kể từ lệnh ngừng bắn ngày 8/4 và việc mở cửa trở lại sân bay Ben Gurion của Tel Aviv cho các hoạt động thường xuyên hơn, El Al dần dần trở lại hoạt động đầy đủ.

El Al cho biết: “Với việc dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động hàng không và mở cửa không phận Israel, công ty đã bắt đầu khôi phục hoạt động bay dần dần, có tính đến các hạn chế về an ninh và vận hành, cho đến khi trở lại hoạt động đầy đủ vào đầu tháng 5/2026. Tuy nhiên, tốc độ khôi phục hoạt động của các hãng hàng không nước ngoài sẽ chậm hơn so với dự kiến”./.

