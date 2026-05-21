Giá vàng miếng SJC trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (21/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng theo giá vàng thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm đi ngang.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 163,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước; Công ty Phú Quý điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng, hiện đang giao dịch quanh mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.562 USD/ounce, tăng 81 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên ngày 20/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không điều chỉnh. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.131-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.166-26.391 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.161-26.391 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

