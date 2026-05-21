Giá vàng miếng SJC trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Thị trường vàng trong nước phiên giao dịch sáng 21/5 đảo chiều tăng từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng mỗi lượng theo giá vàng thế giới, trong khi tỷ giá trung tâm giữ nguyên.

Hạnh Dung
Giá vàng miếng SJC trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng. (Ảnh: Vietnam+)
Sáng nay (21/5), thị trường kim loại quý trong nước đảo chiều tăng 1,5 triệu đồng theo giá vàng thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm đi ngang.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 163,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch quanh mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước; Công ty Phú Quý điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng, hiện đang giao dịch quanh mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.562 USD/ounce, tăng 81 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên ngày 20/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không điều chỉnh. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.131-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.166-26.391 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.161-26.391 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.391 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

