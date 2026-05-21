NATO trước nguy cơ khủng hoảng lịch sử nếu Mỹ giảm cam kết quân sự

Việc Mỹ rút quân khỏi Đức và giảm hiện diện tại châu Âu đang khiến NATO đối mặt trước nguy cơ khủng hoảng lịch sử, làm dấy lên lo ngại về tương lai an ninh của liên minh quân sự này.

NATO đang đối mặt với sức ép chưa từng có khi Mỹ liên tiếp phát tín hiệu giảm cam kết quân sự tại châu Âu. Động thái rút binh sĩ khỏi Đức, dừng triển khai lực lượng tới Ba Lan cùng những bất đồng chiến lược trong liên minh đã làm gia tăng lo ngại về tương lai của NATO. Nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu đặt câu hỏi liệu họ có thể tiếp tục phụ thuộc vào “lá chắn an ninh” của Washington hay không. Giới phân tích nhận định đây có thể là bước ngoặt lớn tác động tới cấu trúc an ninh toàn cầu trong nhiều năm tới./.