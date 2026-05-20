Tư lệnh tối cao NATO trấn an các thành viên về việc Mỹ rút quân

Ngày 19/5, Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đại tướng Mỹ Alexus Grynkewich cho biết Washington sẽ không rút quá 5.000 binh sỹ khỏi châu Âu trong tương lai gần.

Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của các tư lệnh quốc phòng NATO, Tư lệnh tối cao Grynkewich nêu rõ ít có khả năng sẽ có thêm các đợt rút quân nào khác của Mỹ trong thời gian tới. Ông cũng không loại trừ khả năng Washington có thể tái triển khai các lực lượng theo thời gian khi các đồng minh châu Âu nâng cao năng lực của mình.

Tư lệnh tối cao của NATO cũng nhấn mạnh rằng quyết định rút quân thời gian qua của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng thực thi các kế hoạch khu vực của khối quân sự này. Bên cạnh đó, ông khẳng định đang liên tục liên lạc với các đồng minh để rà soát lại một số phương án và cách thức NATO có thể bố trí năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước đồng minh đang âm thầm gây sức ép buộc ông Grynkewich phải lấp đầy khoảng trống bằng cách tìm kiếm các lực lượng và thiết bị quân sự để thay thế cho hàng nghìn binh sỹ mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi châu Âu. Cụ thể đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ rút ít nhất 5.000 binh sỹ khỏi Đức.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng khiến Ba Lan bất ngờ khi hủy bỏ đợt triển khai luân phiên 4.000 binh sỹ sắp tới. Lầu Năm Góc hiện chưa lý giải về những quyết định này./.

