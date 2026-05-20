Bolivia trục xuất Đại sứ Colombia vì chính sách can thiệp vào làn sóng biểu tình

Nguyễn Hằng

Ngày 20/5, Bolivia tuyên bố trục xuất Đại sứ Colombia vì chính sách “can thiệp” của Colombia vào làn sóng biểu tình làm rung chuyển thủ đô La Paz và một số thành phố khác ở Bolivia.

Bộ Ngoại giao Bolivia cho biết quyết định trục xuất Đại sứ Elizabeth Garcia xuất phát từ "nhu cầu bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền, không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia."

Thông báo không nêu rõ khi nào Đại sứ Garcia sẽ rời khỏi nước này.

Trong nhiều tuần qua, nông dân, công nhân và thợ mỏ Bolivia đã biểu tình để phản đối các chính sách kinh tế của tân Tổng thống Rodrigo Paz.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu bày tỏ ủng hộ làn sóng biểu tình tại Bolivia và đề nghị làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng./.

(TTXVN/Vietnam+)
Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa Cuba

