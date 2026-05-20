Mỹ: Nghị sỹ Cộng hòa phản đối kế hoạch lập quỹ chống vũ khí hóa hơn 1,7 tỷ USD

Nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ bắt đầu công khai phản đối kế hoạch thành lập Quỹ chống vũ khí hóa (Anti-Weaponization Fund) trị giá hơn 1,776 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tranh luận trái chiều về phạm vi và đối tượng được nhận bồi thường từ quỹ này.

Theo các điều khoản được công bố, quỹ trên nhằm hỗ trợ những cá nhân tự nhận là nạn nhân của các vụ truy tố hoặc điều tra mang động cơ chính trị, còn được các nghị sỹ đảng Cộng hòa gọi là “lawfare."

Tuy nhiên, các điều khoản hiện tại có thể cho phép nhiều nhân vật thuộc cả hai đảng, trong đó có Hunter Biden - con trai cựu Tổng thống Joe Biden, được nộp đơn xin bồi thường.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết ông chưa thấy mục đích rõ ràng của Quỹ chống vũ khí hóa.

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ Rand Paul chỉ trích gay gắt thỏa thuận, cho rằng đây là trường hợp “thương lượng với chính mình rồi tự ký thỏa thuận với chính mình."

Theo các nguồn tin, quỹ trên được thiết lập trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp vụ kiện liên bang liên quan đến rò rỉ hồ sơ thuế giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các con Donald Trump Jr., Eric Trump, tổ chức Trump Organization và Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS).

Đổi lại, gia đình Tổng thống Trump sẽ rút các yêu cầu bồi thường liên quan cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago năm 2022 của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche thừa nhận chương trình này là “bất thường”, song cho rằng “không phải chưa từng có tiền lệ." Ông cho biết quỹ sẽ được 5 ủy viên do Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm giám sát. Tuy nhiên, ông không xác nhận liệu Tổng thống Trump có ảnh hưởng trực tiếp tới việc lựa chọn các thành viên này hay không.

Phó Tổng thống JD Vance đã lên tiếng bảo vệ chương trình này và khẳng định mọi công dân Mỹ, bất kể khuynh hướng chính trị, đều có thể nộp đơn xin bồi thường nếu cho rằng mình là nạn nhân của các vụ truy tố mang động cơ chính trị. Ông thậm chí nói rằng con trai cựu Tổng thống Joe Biden “được hoan nghênh” nộp đơn nếu muốn.

Trong khi đó, các nghị sỹ đảng Dân chủ tiếp tục phản đối mạnh mẽ. Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách sử dụng tiền thuế của người dân cho các cá nhân liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sỹ Patty Murray gọi đây là hành vi “cướp bóc ngân khố," còn Thượng nghị sỹ Chris Van Hollen cho rằng Bộ Tư pháp đang hành xử vì lợi ích của người đứng đầu, thay vì đại diện cho lợi ích quốc gia./.

