Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ thông báo giảm hiện diện quân sự tại châu Âu

Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tự đảm bảo an ninh, Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3.

Thanh Phương
Binh sỹ quân đội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 19/5 cho biết Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này trở lại mức của năm 2021, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tự đảm bảo an ninh.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, việc cắt giảm lực lượng đã dẫn tới việc "trì hoãn tạm thời” kế hoạch triển khai binh sỹ Mỹ tới Ba Lan.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết kế hoạch điều động khoảng 4.000 binh sỹ tới Ba Lan chỉ bị hoãn chứ chưa bị hủy bỏ.

Một lữ đoàn tác chiến của Mỹ thường gồm khoảng 4.000-4.700 quân nhân. Động thái mới đồng nghĩa Washington đang tiếp tục thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ cắt giảm lực lượng tại khu vực này.

Lầu Năm Góc cho biết quyết định cuối cùng về việc bố trí các lực lượng Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào đánh giá về yêu cầu chiến lược, tác chiến cũng như khả năng đóng góp nhiều hơn của các đồng minh đối với an ninh châu Âu.

Hồi đầu tháng này, Washington cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sỹ khỏi Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lầu Năm Góc #binh sỹ Mỹ Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa Cuba

Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương phi pháp không có cơ sở pháp lý quốc tế nhắm vào Cuba.

Ông Kevin Warsh. (Ảnh: The Straits Times/TTXVN)

Thách thức đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Ông Warsh muốn vừa giảm lãi suất ngắn hạn vừa bắt đầu bán bớt lượng trái phiếu mà Fed đang nắm giữ để chống lạm phát, tuy nhiên, tình hình hiện nay khiến điều đó trở nên rất khó khăn.