Mỹ thông báo giảm hiện diện quân sự tại châu Âu

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 19/5 cho biết Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này trở lại mức của năm 2021, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tự đảm bảo an ninh.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, việc cắt giảm lực lượng đã dẫn tới việc "trì hoãn tạm thời” kế hoạch triển khai binh sỹ Mỹ tới Ba Lan.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết kế hoạch điều động khoảng 4.000 binh sỹ tới Ba Lan chỉ bị hoãn chứ chưa bị hủy bỏ.

Một lữ đoàn tác chiến của Mỹ thường gồm khoảng 4.000-4.700 quân nhân. Động thái mới đồng nghĩa Washington đang tiếp tục thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu sau nhiều tuần xuất hiện đồn đoán về khả năng Mỹ cắt giảm lực lượng tại khu vực này.

Lầu Năm Góc cho biết quyết định cuối cùng về việc bố trí các lực lượng Mỹ tại châu Âu sẽ phụ thuộc vào đánh giá về yêu cầu chiến lược, tác chiến cũng như khả năng đóng góp nhiều hơn của các đồng minh đối với an ninh châu Âu.

Hồi đầu tháng này, Washington cũng thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sỹ khỏi Đức./.

