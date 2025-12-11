Cảnh sát Bolivia bắt giữ cựu Tổng thống vừa mãn nhiệm

Ngày 10/12, cảnh sát đã bắt giữ cựu Tổng thống Bolivia Luis Arce, người vừa mãn nhiệm vào tháng trước, với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Tổng chưởng lý Roger Mariaca đã xác nhận thông tin này tại một cuộc họp báo.

Ông Mariaca cho biết ông Arce được cho là có hành vi tham ô trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Evo Morales, chứ không phải thời gian đương nhiệm Tổng thống.

Ông Arce dự kiến phải trình diện trước tòa và bị buộc tội 1 ngày sau đó. Thẩm phán sau đó sẽ quyết định liệu ông Arce có được phép tự bào chữa trong khi vẫn được tại ngoại hay không.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bolivia cũng xác nhận cảnh sát đã bắt giữ ông Arce để phục vụ cuộc điều tra về tham nhũng.

Cuộc điều tra tập trung vào các cáo buộc giải ngân không đúng quy định từ một quỹ được lập nhằm tài trợ cho các dự án cộng đồng trong thời gian ông Arce làm Bộ trưởng Kinh tế.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà điều tra nói rằng bằng chứng được đưa ra trong vụ án này cho thấy ông Arce có liên quan đến hành vi biển thủ công quỹ.

Động thái trên diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi ứng cử viên trung dung Rodrigo Paz giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 vừa qua. Ông Paz đã cam kết giải quyết vấn đề tham nhũng trong các cơ quan nhà nước./.

