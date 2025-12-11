Tỷ phú Elon Musk: Nếu được lựa chọn lại, sẽ không tham gia DOGE

Tỷ phú Elon Musk mới đây cho biết quãng thời gian tham gia Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang đã mang lại một số kết quả nhất định, dù ông thừa nhận đáng lẽ nên dành thời gian đó cho các doanh nghiệp của mình.



Trong một podcast do cựu phát ngôn viên DOGE Katie Miller thực hiện ngày 9/12, tỷ phú Musk cho biết những tháng làm việc tại cơ quan đặt trong khuôn viên Nhà Trắng đã góp phần thúc đẩy việc tinh giản nhân sự và cắt giảm chi tiêu ở nhiều cơ quan liên bang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy vậy, quan hệ giữa “ông chủ” Tesla và Tổng thống Trump đã trở nên căng thẳng vào tháng 6 khi chính quyền thúc đẩy dự luật thuế - chi tiêu mà ông Musk gọi là “phi lý.”



Tỷ phú Musk cho biết nếu được lựa chọn lại, ông sẽ không tham gia DOGE, với lý do thời gian đó nên dành cho các công ty của mình - những đơn vị mà theo ông đã chịu thiệt hại do các vụ phá hoại nhằm vào đại lý và trạm sạc Tesla trong lúc ông bận rộn với DOGE.



DOGE được thành lập ngay khi Tổng thống Trump nhậm chức tháng 1/2025, từng tiếp quản hạ tầng công nghệ thông tin và sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang, nhưng sau đó nhanh chóng đối mặt nhiều thách thức pháp lý và sự phản đối mạnh từ nhân viên bị sa thải.

Sáng kiến này gắn với tên tuổi tỷ phú công nghệ Musk, người tham gia xây dựng DOGE nhưng đã rời đi sau chưa đầy 4 tháng vì bất đồng với ông Trump về dự luật chi tiêu.

Sau khi ông Musk rời đi, Nhà Trắng không bổ nhiệm người thay thế và nhiều quan chức chủ chốt khác cũng lần lượt rời cơ quan này.



DOGE từng tuyên bố tiết kiệm hơn 200 tỷ USD ngân sách nhưng không công bố phương pháp tính cụ thể và cũng không đạt được các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách quy mô lớn như kỳ vọng.

Tính đến giữa tháng 11, cơ quan này chỉ tồn tại khoảng 10 tháng, ngắn hơn nhiều so với kế hoạch hoạt động đến năm 2026./.

