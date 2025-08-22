WSJ: Tỷ phú Elon Musk tạm dừng kế hoạch thành lập đảng mới

Theo Wall Street Journal (WSJ), tỷ phú Elon Musk đã nói với các cộng sự rằng ông tạm dừng kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới mà muốn tập trung vào những công ty của mình và ngần ngại làm phật lòng các lãnh đạo Cộng hòa, bởi việc thành lập đảng thứ 3 có thể khiến chính đảng này mất bớt cử tri.

Kể từ khi bắt đầu nuôi ý tưởng trên, ông Musk vẫn duy trì liên hệ mật thiết với Phó Tổng thống J.D. Vance.

Ông thừa nhận rằng nếu tiến hành thành lập một đảng mới, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của ông với Vance.

Ông Musk và các cộng sự cũng nói với nhiều người rằng ông đang cân nhắc sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để ủng hộ Vance nếu vị Phó Tổng thống này ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028.

Mặc dù kế hoạch hiện đang bị tạm dừng, các đồng minh của Musk nói với WSJ rằng ông chưa chính thức loại trừ khả năng thành lập đảng America và có thể xem xét lại ý tưởng này khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đến gần.

Đáp lại bài báo, ông Musk viết trên mạng xã hội X rằng: “Không có gì tờ Wall Street Journal nói là thật cả”./.

Tỷ phú Elon Musk đối mặt vấn đề pháp lý vì tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp Tỷ phú Elon Musk bị kiện liên quan đến cáo buộc tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp để thu thập dữ liệu cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ 2024.