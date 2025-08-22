Đời sống

WSJ: Tỷ phú Elon Musk tạm dừng kế hoạch thành lập đảng mới

Theo Wall Street Journal (WSJ), tỷ phú Elon Musk đã nói với các cộng sự rằng ông tạm dừng kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới mà muốn tập trung vào những công ty của mình.

Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại một sự kiện ở Krakow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại một sự kiện ở Krakow, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Wall Street Journal (WSJ), tỷ phú Elon Musk đã nói với các cộng sự rằng ông tạm dừng kế hoạch thành lập một đảng chính trị mới mà muốn tập trung vào những công ty của mình và ngần ngại làm phật lòng các lãnh đạo Cộng hòa, bởi việc thành lập đảng thứ 3 có thể khiến chính đảng này mất bớt cử tri.

Kể từ khi bắt đầu nuôi ý tưởng trên, ông Musk vẫn duy trì liên hệ mật thiết với Phó Tổng thống J.D. Vance.

Ông thừa nhận rằng nếu tiến hành thành lập một đảng mới, điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ của ông với Vance.

Ông Musk và các cộng sự cũng nói với nhiều người rằng ông đang cân nhắc sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để ủng hộ Vance nếu vị Phó Tổng thống này ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028.

Mặc dù kế hoạch hiện đang bị tạm dừng, các đồng minh của Musk nói với WSJ rằng ông chưa chính thức loại trừ khả năng thành lập đảng America và có thể xem xét lại ý tưởng này khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đến gần.

Đáp lại bài báo, ông Musk viết trên mạng xã hội X rằng: “Không có gì tờ Wall Street Journal nói là thật cả”./.

(Vietnam+)
#Elon Musk #J.D. Vance #đảng Cộng hòa Mỹ
(Ảnh: Getty images)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

