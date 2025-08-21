Tỷ phú Elon Musk đối mặt vấn đề pháp lý vì tổ chức "xổ số bầu cử" bất hợp pháp

Ngày 20/8, một thẩm phán liên bang tại Texas đã ra phán quyết trong vụ kiện tập thể, yêu cầu tỷ phú Elon Musk ra hầu tòa với cáo buộc tổ chức “xổ số bầu cử” bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.



Theo hồ sơ vụ án, nguyên đơn Jacqueline McAferty, cư dân bang Arizona, cho rằng ông Musk và Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) đã thu hút cử tri ở 7 bang chiến trường ký vào bản kiến nghị bằng cách hứa hẹn trao giải thưởng 1 triệu USD mỗi ngày, song thực chất không có cơ hội nhận thưởng.

Người tham gia còn phải cung cấp tên, địa chỉ, email và số điện thoại - những dữ liệu có giá trị trong vận động chính trị.



Trong một phản hồi, ông Musk lập luận rằng những người nhận tiền sẽ trở thành phát ngôn viên cho Ủy ban PAC nên không thể coi đây là hình thức xổ số.



Tuy nhiên, Thẩm phán Robert Pitman cho rằng các tuyên bố về “trao thưởng” khiến người dân có cơ sở tin rằng họ tham gia một cuộc rút thăm ngẫu nhiên.

Đơn kiện được nộp vào đúng ngày bầu cử 5/11/2024.

Trước đó 1 ngày, một thẩm phán tại bang Philadelphia cũng từ chối đình chỉ chương trình tặng quà của tỷ phú Musk vì chưa đủ cơ sở pháp lý.



Hiện đại diện của cả ông Musk và Ủy ban PAC chưa đưa ra bình luận về vụ việc./.

Tesla giữ chân CEO Elon Musk bằng gói cổ phiếu thưởng Gói cổ phiếu thưởng (share award) là hình thức doanh nghiệp cấp một số lượng cổ phiếu nhất định cho nhân sự, thường là lãnh đạo cấp cao, như một phần trong chính sách đãi ngộ.