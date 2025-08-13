Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Apple thiên vị OpenAI

Tỷ phú Elon Musk vào cuối ngày 12/8 đã chỉ trích gay gắt các hoạt động trên cửa hàng ứng dụng App Store của Apple Inc., cáo buộc nhà sản xuất iPhone thiên vị cho OpenAI-công ty phát triển chatbot ChatGPT nổi tiếng.

Vị tỷ phú, người sáng lập xAI Holdings-công ty hiện sở hữu đội ngũ phát triển mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI) Grok và mạng xã hội X, cho biết Apple đã khiến cho không ai ngoài OpenAI có thể đạt được vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng App Store, một vị trí được các nhà phát triển ứng dụng toàn cầu săn đón.

Trong một bài đăng trên tài khoản X của mình, ông Musk đã đặt câu hỏi liệu Apple có đang "chơi trò chính trị" bằng cách không để các sản phẩm của ông trong nhóm nổi bật hay không.

Những bình luận này đánh dấu cuộc đối đầu lớn nhất mà ông Musk đã khơi mào kể từ cuộc đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6/2025.

Ông Musk nói thêm rằng xAI sẽ có hành động pháp lý chống lại điều mà ông cho là vi phạm chống độc quyền.

Apple và OpenAI có một quan hệ đối tác về AI được tích hợp vào các mẫu iPhone mới nhất.

Hiện dịch vụ ChatGPT là ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone tại Mỹ, vượt qua Grok ở vị trí thứ 5.

Đáp lại những cáo buộc, Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman đã chuyển hướng công kích sang cách ông Musk quản lý X, ám chỉ ông dùng mạng xã hội này phục vụ lợi ích cá nhân trong khi OpenAI sẽ chỉ "tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm tuyệt vời."

Trong một tuyên bố riêng sau đó, phía Apple cho biết cửa hàng App Store "được thiết kế để công bằng và không thiên vị."

Một phát ngôn viên cho biết Apple giới thiệu hàng ngàn ứng dụng thông qua các bảng xếp hạng, đề xuất thuật toán và các danh sách do chuyên gia tuyển chọn dựa trên các tiêu chí khách quan.

Người này nói thêm rằng mục tiêu của Apple là mang lại trải nghiệm khám phá an toàn cho người dùng, cùng những cơ hội có giá trị cho các nhà phát triển ứng dụng, đồng thời hợp tác với nhiều bên khác để các ứng dụng có thể nổi bật hơn trong những danh mục đang phát triển nhanh chóng./.

