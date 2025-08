Trí tuệ nhân tạo: OpenAI lần đầu tiên ra mắt mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày an ninh mạng Việt Nam 6/8, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh mỗi ngày tới đây đều sẽ là ngày an ninh mạng Việt Nam.