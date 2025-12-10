Mỹ: Hàng triệu người vay tiền thời sinh viên đối mặt việc phải trả nợ sớm

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố một thỏa thuận dàn xếp chung với bang Missouri mà sẽ có thể sớm buộc hàng triệu người vay tiền đang được tạm hoãn trả nợ dưới thời chính quyền Biden phải bắt đầu trả nợ trở lại.

Bộ Giáo dục Mỹ cho biết, trong một thông cáo báo chí ngày 9/12 rằng những người vay nợ sinh viên vẫn đang được tạm hoãn theo chương trình Tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị (SAVE) sẽ cần chọn một phương án trả nợ mới.

Toàn bộ chương trình SAVE đã bị chặn từ tháng 2, khi Tòa phúc thẩm liên bang Khu vực 8 đứng về phía các bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, cho rằng cựu Tổng thống Joe Biden không có thẩm quyền lập ra chương trình hỗ trợ nợ sinh viên này.

Tính đến tháng 7, Bộ Giáo dục xác định có hơn 7,6 triệu người vay đang trong trạng thái tạm hoãn của chương trình SAVE.

Thỏa thuận dàn xếp được đề xuất sẽ chấm dứt vụ kiện liên quan đến SAVE, đổi lại Bộ Giáo dục đồng ý không tiếp nhận thêm người vay mới tham gia chương trình SAVE và chuyển toàn bộ những người đang tham gia chương trình sang “các kế hoạch trả nợ hợp pháp.”

Dựa trên các chi tiết được công bố, những người vay có thể sẽ phải chấm dứt tình trạng tạm hoãn của SAVE vào đầu năm tới. Đây là thời điểm sớm hơn nhiều so với kỳ vọng của các bên ủng hộ và người vay khi Đạo luật “To và Đẹp” của Tổng thống Donald Trump đặt ngày chấm dứt chương trình SAVE vào 1/7/2028.

Trong các vụ kiện, các bang Cộng hòa lập luận rằng ông Biden, thông qua SAVE, đang tìm cách lách phán quyết của Tòa Tối cao vốn đã chặn kế hoạch xóa nợ sinh viên quy mô lớn của ông vào tháng 6/2023.

Có 2 điểm chính trong chương trình SAVE là mục tiêu của các vụ kiện: Mức thanh toán hàng tháng thấp hơn bất kỳ kế hoạch trả nợ liên bang nào khác và thời gian xóa nợ nhanh hơn cho những người có khoản vay nhỏ.

Giải pháp đề xuất này được công bố 4 tháng sau khi Bộ Giáo dục nối lại việc tính lãi đối với các khoản vay của những người vẫn còn trong trạng thái tạm hoãn của SAVE.

Các nhóm bảo vệ người tiêu dùng phản đối mạnh mẽ thỏa thuận này. CNBC dẫn lời Persis Yu, Phó giám đốc điều hành kiêm cố vấn trưởng tại tổ chức Bảo vệ người vay (Protect Borrowers), nói rằng thỏa thuận sẽ “tước đi của người vay kế hoạch trả nợ có chi phí phải chăng nhất”.

Theo Dịch vụ Nghiên cứu Quốc hội, hơn 42 triệu người Mỹ đang nợ vay sinh viên và tổng dư nợ vượt 1.600 tỷ USD./.

