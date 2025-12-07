Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ bảo vệ các vụ không kích trên biển

Theo AP, ngày 6/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phát biểu tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan, trong đó bảo vệ các cuộc tấn công nhằm vào những chiếc thuyền bị cáo buộc thuộc các bằng ma túy, cho rằng Tổng thống Donald Trump có quyền tiến hành hành động quân sự “theo cách ông cho là phù hợp” để bảo vệ nước Mỹ.

Ông Hegseth bác bỏ những chỉ trích đối với các cuộc tấn công - vốn đã làm hơn 80 người thiệt mạng và hiện đang bị xem xét kỹ lưỡng do lo ngại vi phạm luật pháp quốc tế.

Khẳng định các cuộc tấn công là nhằm bảo vệ người Mỹ, ông so sánh cuộc chiến này với cuộc chiến chống khủng bố sau loạt vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Bộ trưởng Hegseth cho biết: “Nếu anh làm việc cho một tổ chức khủng bố được chỉ định và đưa ma túy vào nước này bằng thuyền, chúng tôi sẽ tìm ra anh và đánh chìm thuyền của anh. Không có gì phải nghi ngờ. Tổng thống Trump có thể và sẽ hành động quân sự dứt khoát theo cách ông cho là phù hợp để bảo vệ lợi ích của quốc gia chúng ta. Không một nước nào trên Trái Đất được phép nghi ngờ điều đó.”

Vụ tấn công mới nhất nâng số người thiệt mạng trong chiến dịch lên ít nhất 87.

Các nghị sỹ đã yêu cầu giải trình thêm về các cuộc tấn công, cơ sở pháp lý cũng như việc liệu lực lượng Mỹ có được lệnh tiến hành đòn tấn công thứ hai sau vụ việc hồi tháng Chín, ngay cả khi Lầu Năm Góc biết có người sống sót hay không.

Dù ông Hegseth so sánh các đối tượng bị cáo buộc buôn lậu ma túy với các phần tử Al-Qaeda, các chuyên gia lưu ý có nhiều khác biệt đáng kể giữa hai đối tượng cũng như giữa những nỗ lực chống lại họ./.

