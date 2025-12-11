Tòa án Mỹ ngăn chính quyền liên bang điều Vệ binh quốc gia đến Los Angeles

Ngày 10/12, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh ngăn việc Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới Los Angeles, đồng thời yêu cầu trao lại quyền kiểm soát lực lượng này cho Thống đốc bang California.

Trong phán quyết, thẩm phán Charles Breyer đã bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng các cuộc biểu tình gần đây chống lại cơ quan di trú tại Los Angeles có thể coi là "nổi loạn."

Do đó, chính quyền liên bang không đủ cơ sở pháp lý để kiểm soát Vệ binh Quốc gia bang California và điều động lực lượng này tới Los Angeles.

Ông Breyer cũng không đồng tình với quan điểm của chính quyền rằng tòa án không có quyền xem xét quyết định của tổng thống về việc kiểm soát Vệ binh Quốc gia trong tình trạng khẩn cấp, coi đây là cách hiểu quá rộng về quyền hạn hành pháp.

Thẩm phán Breyer còn nhấn mạnh rằng nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực là nền tảng của Chính phủ Mỹ, giúp đảm bảo không một nhánh quyền lực nào có thể chi phối tuyệt đối.

Tuy nhiên, phía chính quyền liên bang dường như muốn có quyền lực tuyệt đối mà không bị giám sát, đi ngược lại tinh thần của Hiến pháp Mỹ.

Nhà Trắng chưa phản hồi về thông tin trên.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia California dưới quyền kiểm soát trực tiếp của mình, điều động khoảng 4.000 binh lính đối phó các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, thành viên đảng Dân chủ, chỉ trích động thái của chính quyền liên bang, gọi đây là điều chưa từng có tiền lệ và bất hợp pháp. Các vụ kiện về vấn đề này đã diễn ra nhiều tháng./.

