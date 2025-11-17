Vệ binh Quốc gia Mỹ bắt đầu rút khỏi Chicago và Portland

Các nguồn thạo tin ngày 16/11 cho biết Lầu Năm Góc đang rút một số binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Chicago (bang Illinois) và Portland (bang Oregon), vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai lực lượng này nhằm ứng phó với tình trạng tội phạm gia tăng.

Theo một quan chức quốc phòng giấu tên, 200 binh sỹ Vệ binh Quốc gia California đã được điều đến Portland và 200 thành viên Vệ binh Quốc gia Texas đã được điều đến Chicago sẽ trở về tiểu bang quê nhà của họ sớm nhất là ngày 16/11.

Người phát ngôn của Thống đốc California Gavin Newsom cho biết Bộ Quốc phòng đã thông báo với chính quyền bang rằng các thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ bắt đầu rút khỏi Oregon. Ông bày tỏ: "Chúng tôi mừng vì cuối cùng họ cũng được trở về nhà. Việc này đã quá hạn từ lâu rồi.''

Trong khi đó, người phát ngôn của Thống đốc Illinois JB Pritzker cho biết bang này chưa nhận được thông báo từ chính phủ liên bang về việc rút quân.

Ngoài những thành phố trên, Tổng thống Trump - một thành viên đảng Cộng hòa, cũng đã triển khai Vệ binh Quốc gia đến các thành phố khác do đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm Los Angeles, Memphis và thủ đô Washington D.C. Đảng Dân chủ đã chỉ trích việc triển khai này và khởi kiện để ngăn chặn.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ phán quyết liệu hành động của ông Trump có hợp pháp hay không./.

