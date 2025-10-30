Tòa phúc thẩm Mỹ chặn kế hoạch điều Vệ binh Quốc gia

Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 9 mới đây đã ra phán quyết tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới thành phố Portland – trung tâm kinh tế lớn nhất của bang Oregon.



Tối 28/10, hội đồng gồm 9 thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực 9 đã bỏ phiếu tái xem xét phán quyết trước đó, vốn cho phép Tổng thống Trump điều quân đến Oregon – bang do đảng Dân chủ kiểm soát.



Đánh giá về động thái này, Tổng Chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho rằng phán quyết của tòa thể hiện thông điệp rõ ràng, tôn vinh giá trị của sự thật và khẳng định hệ thống tư pháp đang vận hành đúng hướng nhằm bảo đảm tính trách nhiệm trong việc triển khai chính sách của chính quyền liên bang.

Ông nhấn mạnh, các cộng đồng tại Oregon "không thể trở thành phép thử cho quyền lực liên bang thiếu kiểm soát."



Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, với lý do trấn áp tội phạm và bảo vệ lực lượng liên bang trong chiến dịch ngăn chặn nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới chức địa phương và các tổ chức dân sự.



Trong những tháng qua, tòa án cấp quận và tòa phúc thẩm cũng đã từng ban hành các phán quyết tương tự nhằm ngăn việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Portland và Chicago./.

