Thế giới

Châu Mỹ

Tòa án Mỹ chặn quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago

Lo ngại nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa,” một thẩm phán liên bang tại Chicago đã chặn quyết định của Tổng thống Trump về việc triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới bang Illinois.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters và RIA Novosti, Thẩm phán liên bang tại Chicago - bà April Perry - ngày 9/10 đã tạm thời chặn quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia tại bang Illinois.

Sau hơn 2 giờ lắng nghe tranh luận giữa đại diện pháp lý của chính phủ liên bang và bang Illinois, Thẩm phán Perry đánh giá việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Chicago sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa.”

Bà cũng cho biết phán quyết đầy đủ bằng văn bản sẽ được công bố trong ngày 10/10.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Miền Bắc của Mỹ thông báo khoảng 500 binh sỹ Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại khu vực Chicago để duy trì luật pháp và trật tự, với thời hạn triển khai ban đầu là 60 ngày./.

(Vietnam+)
#Vệ binh Quốc gia #Chicago #Illinois #Tổng thống Trump #phán quyết #an ninh #trật tự Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Argentina Javier Milei. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bơm 20 tỷ USD để cứu nền kinh tế Argentina

Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định gói hỗ trợ 20 tỷ USD từ Mỹ sẽ mở ra cơ hội phát triển và việc làm mới, đánh dấu bước hợp tác kinh tế sâu rộng giữa hai quốc gia ở Tây bán cầu.