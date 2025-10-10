Tòa án Mỹ chặn quyết định triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago

Theo Reuters và RIA Novosti, Thẩm phán liên bang tại Chicago - bà April Perry - ngày 9/10 đã tạm thời chặn quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia tại bang Illinois.

Sau hơn 2 giờ lắng nghe tranh luận giữa đại diện pháp lý của chính phủ liên bang và bang Illinois, Thẩm phán Perry đánh giá việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Chicago sẽ chỉ “đổ thêm dầu vào lửa.”

Bà cũng cho biết phán quyết đầy đủ bằng văn bản sẽ được công bố trong ngày 10/10.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Bộ Tư lệnh Miền Bắc của Mỹ thông báo khoảng 500 binh sỹ Vệ binh Quốc gia đã có mặt tại khu vực Chicago để duy trì luật pháp và trật tự, với thời hạn triển khai ban đầu là 60 ngày./.

500 vệ binh quốc gia đến Chicago bất chấp phản đối của chính quyền địa phương Lực lượng vệ binh hiện đang đóng tại Trung tâm Dự bị Lục quân ở Elwood, gần thành phố Joliet, bang Illinois, cách Chicago khoảng một giờ lái xe về phía Tây Nam.