Tổng thống Mỹ dọa dùng luật từ thế kỷ 19 để điều quân tới các thành phố

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 đã đe dọa sử dụng Luật Chống nổi loạn nếu tiếp tục bị tòa án ngăn cản khai triển quân đội ở các thành phố trên khắp nước Mỹ.

Động thái này cho thấy có thể Tổng thống Trump sẽ dùng đạo luật có từ thế kỷ thứ 19 để né tránh những phán quyết bất lợi.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Tới giờ vẫn chưa cần thiết, nhưng chúng ta có Đạo luật Chống nổi loạn là có lý do. Nếu phải sử dụng, tôi sẽ làm. Nếu người dân đang thiệt mạng, mà tòa cứ ngăn cản chúng tôi, hay thống đốc hoặc thị trưởng cứ ngăn cản chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ làm. Tôi muốn bảo đảm người dân không thiệt mạng. Chúng tôi muốn bảo đảm thành phố của chúng ta an toàn."

Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa này giữa lúc giới chức các bang Illinois và Oregon tiến hành khởi kiện vào sáng cùng ngày nhằm ngăn cản chính quyền của ông đưa Vệ binh Quốc gia tới Chicago và Portland, cho rằng kế hoạch này “bất hợp pháp rõ ràng."

Trước đó, Tòa án liên bang ở Portland (bang Oregon) một lần nữa tạm thời cấm chính quyền Tổng thống Trump đưa Vệ binh Quốc gia tới thành phố này sau khi chính quyền tỏ ra bất tuân lệnh cấm trước đó của tòa.

Đạo luật Chống nổi loạn ra đời năm 1807 là đạo luật liên bang cho phép tổng thống khai triển quân đội Mỹ hoặc sử dụng Vệ binh Quốc gia của tiểu bang để trấn áp những sự kiện trong nước mà tổng thống coi là nổi loạn chống lại nước Mỹ.

Trước đây, ông Trump đã từng đề cập đến việc sử dụng đạo luật này. Khi vận động tranh cử năm 2024, ông tuyên bố sẽ dùng đạo luật này để trấn áp nổi loạn. Và cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, một số người ủng hộ đã kêu gọi ông sử dụng đạo luật này để tiếp tục nắm quyền sau khi ông thất cử trước đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ./.

