Mỹ: Bang Illinois đệ đơn kiện ngăn chặn kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia

Chính quyền bang Illinois của Mỹ ngày 6/10 đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Donald Trump triển khai hàng trăm binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới thành phố Chicago.

Đơn kiện đã được đệ trình lên tòa án liên bang tại bang Illinois, trong đó đề nghị tòa án tuyên bố việc triển khai binh sỹ trên là trái pháp luật và yêu cầu đình chỉ ngay lập tức cũng như vĩnh viễn hành động này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hồi cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã phê chuẩn việc điều động 700 binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới Chicago, bất chấp sự phản đối của các nhà lãnh đạo thuộc phe Dân chủ tại đây là Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng như Thống đốc Illinois Jay Robert Pritzker.

Trước đó ngày 5/10, một thẩm phán liên bang tại bang Oregon cũng đã tạm thời ngăn chặn Tổng thống Trump triển khai binh sỹ tới thành phố Portland trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp tội phạm và người nhập cư không có giấy tờ./.

