Mỹ: Lực lượng Vệ binh Quốc gia California được điều động đến Portland

Việc điều động theo chỉ đạo của Tổng thống Trump để hỗ trợ Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, các nhân viên liên bang khác thực hiện nhiệm vụ thực thi luật và bảo vệ tài sản liên bang.

Binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được triển khai tại thành phố Los Angeles, bang California, ngày 8/6/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 5/10, quân đội Mỹ cho biết có kế hoạch điều chuyển khoảng 200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia California từ khu vực Los Angeles đến thành phố Portland, bang Oregon, theo chiến thuật mới nhằm thực hiện các kế hoạch do Tổng thống Donald Trump công bố.

Tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nêu rõ việc điều động được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Trump để hỗ trợ Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ cùng các nhân viên liên bang khác thực hiện nhiệm vụ chính thức, bao gồm việc thực thi luật liên bang và bảo vệ tài sản liên bang.

Trước đó hôm 27/9, ông Trump đã ra lệnh đưa tất cả các lực lượng cần thiết tới Portland, đặt 200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon dưới quyền kiểm soát của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Chính quyền bang Oregon và thành phố Portland ngay lập tức đã nộp đơn kiện phản đối động thái này, dẫn đến việc thẩm phán liên bang Karin Immergut ra phán quyết hôm 4/10 rằng thiếu bằng chứng cho thấy việc điều chuyển này là cần thiết.

Về phần mình, Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 5/10 cho biết số lượng binh sĩ được điều động là khoảng 300 người, đồng thời tuyên bố tuyên bố sẽ kiện chính quyền của Tổng thống Trump./.

