Thống đốc bang California dọa kiện Tổng thống Donald Trump

Theo Reuters, Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 5/10 tuyên bố sẽ kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump sau khi ông Trump ra lệnh điều động 300 binh sỹ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia bang California tới bang Oregon.

Trên mạng X, ông Newsom viết: “Sau khi tòa án liên bang chặn nỗ lực liên bang hóa lực lượng Vệ binh quốc gia Oregon, ông Donald Trump đang triển khai 300 binh sỹ Vệ binh quốc gia California tới Oregon. Họ đang trên đường đến đó.”

Bài đăng của ông Newsom được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang ngày 4/10 đã ra phán quyết tạm đình chỉ việc Tổng thống Trump điều 200 binh sỹ Vệ binh quốc gia Oregon tới thành phố Portland.

Lầu Năm Góc triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Portland

Ngày 5/10 (giờ địa phương), quân đội Mỹ cho biết họ đang điều chuyển khoảng 200 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia California từ khu vực Los Angeles đến thành phố Portland, bang Oregon, trong một chiến thuật mới nhằm thực hiện các kế hoạch do Tổng thống Donald Trump công bố.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố: "Theo chỉ đạo của Tổng thống, khoảng 200 thành viên liên bang của Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đang được điều động từ nhiệm vụ tại khu vực Los Angeles đến Portland, Oregon để hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cùng các nhân viên liên bang khác thực hiện nhiệm vụ chính thức, bao gồm việc thực thi luật liên bang, và bảo vệ tài sản liên bang".

Cùng ngày, ông Donald Trump cũng yêu cầu triển khai 300 binh sỹ Vệ binh quốc gia California tới Oregon.

Thông báo này được đưa ra sau phán quyết của một thẩm phán liên bang vào cuối ngày 4/10, theo đó tạm thời ngăn chặn việc Trump triển khai 200 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon đến thành phố Portland, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy các cuộc biểu tình gần đây đòi hỏi phải thực hiện động thái này.

Mỹ: Tòa án tạm thời chặn việc sử dụng Vệ binh Quốc gia ở Portland

Thẩm phán cấp quận liên bang Mỹ Karin J. Immergut tại Oregon - người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm - đã tạm thời ngăn chặn việc triển khai 200 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Portland bằng việc ban hành lệnh hạn chế tạm thời sau khi bang Oregon và thành phố Portland khởi kiện. Lệnh này sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10, nhưng có thể được gia hạn.

Trong phán quyết của mình, bà Immergut cho rằng nỗ lực của ông Trump nhằm liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Quốc gia mà không có thẩm quyền hiến định đã làm suy yếu lợi ích chủ quyền của bang Oregon.

Phán quyết này chưa phải là cuối cùng, nhưng Immergut cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao, đủ cơ sở để ban hành lệnh hạn chế tạm thời. Lệnh này ngăn việc thực thi bản ghi nhớ ngày 28/9, vốn ra lệnh liên bang hóa và triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Oregon.

Chính quyền Trump đã kháng cáo phán quyết lên Tòa phúc thẩm Khu vực số 9./.

