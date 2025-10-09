500 vệ binh quốc gia đến Chicago bất chấp phản đối của chính quyền địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, khoảng 500 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đến khu vực Chicago bất chấp sự phản đối của Thống đốc bang Illinois JB Pritzker và một vụ kiện đang diễn ra nhằm ngăn chặn việc triển khai này.

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ ngày 8/10 (giờ địa phương) thông báo khoảng 200 binh sỹ đến từ nhiều đơn vị khác nhau của Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas và khoảng 300 binh sỹ đến từ các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Illinois đã được huy động và điều đến vùng đô thị Chicago với thời gian điều động ban đầu là 60 ngày.

Lực lượng này hiện đang đóng tại Trung tâm Dự bị Lục quân ở Elwood, gần thành phố Joliet, bang Illinois, cách Chicago khoảng một giờ lái xe về phía Tây Nam.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ cho biết các lực lượng này sẽ bảo vệ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng nhân viên của các cơ quan chính phủ liên bang khác đang thực hiện các nhiệm vụ liên bang, bao gồm thực thi luật pháp liên bang, và bảo vệ tài sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ liên bang.

Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đã lên án việc triển khai này, gọi đây là hành động vi hiến. Trước đó hôm 6/10, bang Illinois và thành phố Chicago đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Donald Trump triển khai Vệ binh Quốc gia trên các tuyến phố của Chicago.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã đe dọa điều quân đội đến Chicago như một phần của nỗ lực trấn áp tội phạm và nhập cư, trong khi các thành viên đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ, cho rằng động thái này mang động cơ chính trị nhằm vào các đối thủ và vượt quá thẩm quyền hợp hiến.

Chính quyền Trump cũng đang tìm cách điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Portland, bang Oregon, nhưng một thẩm phán đã ban hành lệnh tạm thời ngăn chặn động thái này trong khi vụ việc được xem xét tại tòa.

Chính quyền Trump đã yêu cầu tòa phúc thẩm liên bang tạm dừng lệnh này trong khi vụ việc tiếp tục được xét xử, lập luận rằng phán quyết của thẩm phán đã can thiệp trái phép vào quyền chỉ huy của Tổng thống đối với hoạt động quân sự, làm vô hiệu một chỉ thị quân sự trên thực địa và đe dọa đến an toàn của nhân viên và tài sản liên bang. Các luật sư đại diện cho bang Oregon lập luận rằng lệnh của thẩm phán nên được giữ nguyên./.

Tổng thống Mỹ điều động Vệ binh Quốc gia tới Chicago Theo luật liên bang, quân đội và Vệ binh Quốc gia thông thường không được phép thực thi pháp luật dân sự, song đạo luật này cho phép ngoại lệ trong các tình huống khẩn cấp.