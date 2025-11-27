Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng khiến 2 binh sỹ Vệ binh Quốc gia bị thương

Ngày 26/11, giới chức Mỹ cho biết 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn tại khu vực gần khuôn viên Nhà Trắng và 1 nghi phạm liên quan tới vụ nổ súng đã bị bắt giữ.

Hiện lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xác định liệu đây có phải là hành động khủng bố hay không.

Vụ việc xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy phố, vào đầu giờ chiều khi các tuyến phố và khu vực kinh doanh lân cận vô cùng đông đúc.

Trợ lý cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết hung thủ đã “phục kích” và bất ngờ nổ súng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thống đốc bang West Virginia Patrick Morrisey thông báo 2 binh sỹ của bang thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng trong vụ việc.

Tuy nhiên sau đó khoảng 20 phút, ông Morrisey cho biết đang nhận được các báo cáo “mâu thuẫn” về tình trạng của 2 binh sỹ này.

Trong khi đó, Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận với báo giới rằng cả 2 binh sỹ này đều đang “trong tình trạng nguy kịch." Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết 2 nạn nhân đều bị thương nặng và được điều trị tại các bệnh viện khác nhau.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu triển khai quân đội tuần tra ở nhiều thành phố do đảng Dân chủ quản lý từ đầu nhiệm kỳ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ điều thêm 500 binh sỹ đến Washington, nâng tổng số quân tuần tra lên khoảng 2.500 người.

Chính sách triển khai quân đội đã gây tranh cãi gay gắt. Tuần trước, một thẩm phán liên bang ra phán quyết việc huy động hàng nghìn binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới thủ đô là trái pháp luật.

Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe cảnh báo rằng các binh sỹ này không được đào tạo cho nhiệm vụ thực thi pháp luật và việc đặt họ vào các tình huống đối đầu với người có vũ trang là một yếu tố khó lường./.

Mỹ: Tòa án liên bang tạm chặn lệnh điều Vệ binh Quốc gia tới Washington Tổng thống Trump bị cáo buộc “vượt quá thẩm quyền” khi quyết định triển khai quân hôm 11/8, vi phạm các quy định cấm sử dụng lực lượng vũ trang cho nhiệm vụ cảnh sát dân sự.