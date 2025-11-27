Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Nổ súng gần Nhà Trắng khiến 2 binh sỹ Vệ binh Quốc gia bị thương

Trợ lý cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết hung thủ đã “phục kích” và bất ngờ nổ súng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia, sau đó nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Phương Oanh
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/11, giới chức Mỹ cho biết 2 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã bị bắn tại khu vực gần khuôn viên Nhà Trắng và 1 nghi phạm liên quan tới vụ nổ súng đã bị bắt giữ.

Hiện lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xác định liệu đây có phải là hành động khủng bố hay không.

Vụ việc xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy phố, vào đầu giờ chiều khi các tuyến phố và khu vực kinh doanh lân cận vô cùng đông đúc.

Trợ lý cảnh sát trưởng Washington Jeffery Carroll cho biết hung thủ đã “phục kích” và bất ngờ nổ súng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm đã bị khống chế và bắt giữ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thống đốc bang West Virginia Patrick Morrisey thông báo 2 binh sỹ của bang thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã thiệt mạng trong vụ việc.

Tuy nhiên sau đó khoảng 20 phút, ông Morrisey cho biết đang nhận được các báo cáo “mâu thuẫn” về tình trạng của 2 binh sỹ này.

Trong khi đó, Giám đốc FBI Kash Patel xác nhận với báo giới rằng cả 2 binh sỹ này đều đang “trong tình trạng nguy kịch." Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết 2 nạn nhân đều bị thương nặng và được điều trị tại các bệnh viện khác nhau.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến lực lượng Vệ binh Quốc gia kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu triển khai quân đội tuần tra ở nhiều thành phố do đảng Dân chủ quản lý từ đầu nhiệm kỳ hai.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ điều thêm 500 binh sỹ đến Washington, nâng tổng số quân tuần tra lên khoảng 2.500 người.

Chính sách triển khai quân đội đã gây tranh cãi gay gắt. Tuần trước, một thẩm phán liên bang ra phán quyết việc huy động hàng nghìn binh sỹ Vệ binh Quốc gia tới thủ đô là trái pháp luật.

Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe cảnh báo rằng các binh sỹ này không được đào tạo cho nhiệm vụ thực thi pháp luật và việc đặt họ vào các tình huống đối đầu với người có vũ trang là một yếu tố khó lường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vệ binh Quốc gia #Nổ súng #Nhà Trắng Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Kash Patel phát biểu tại một sự kiện vận động cử tri của ông Trump tại bang Arizona hồi tháng 10. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Trump cân nhắc sa thải Giám đốc FBI

Ông Kash Patel đã bị "truy xét" vì cách quản lý các nguồn lực của văn phòng, bao gồm chi tiết an ninh của bạn gái và việc sử dụng máy bay công, cùng những cuộc cãi vã với những đồng minh của Trump.