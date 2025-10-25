Mỹ: Nổ súng trong bữa tiệc ở North Carolina, hơn chục người trúng đạn

Ngày 25/10, cảnh sát hạt Robeson, bang North Carolina (Mỹ) cho biết ít nhất hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong một vụ nổ súng xảy ra tại bữa tiệc lớn vào dịp cuối tuần.

Theo Văn phòng cảnh sát trưởng Burnis Wilkins của hạt Robeson, 13 người đã bị bắn trúng. Khi xảy ra nổ súng, hơn 150 người đã rời khỏi bữa tiệc trước khi nhà chức trách đến.

Hiện vụ việc được cho là không gây ra mối đe dọa nào đối với cộng đồng.

Ông Wilkins cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng xảy ra ở vùng nông thôn, bên ngoài Maxton, cách Raleigh 150km về phía Tây Nam, gần ranh giới với bang South Carolina./.

