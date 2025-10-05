Thế giới

Đấu súng giữa phố ở Mỹ, nhiều người thương vong

Tại khu phố đêm nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Montgomery, thủ phủ bang Alabama của Mỹ đã xảy ra vụ đấu súng hai nhóm người khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Tối 4/10 theo giờ Mỹ (tức trưa 5/10 theo giờ Việt Nam), một vụ đấu súng đã xảy ra tại khu phố đêm nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Montgomery, thủ phủ bang Alabama của Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng thành phố Montgomery, ông James Graboys, cho biết lực lượng chức năng đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 23h30 ngày 4/10, tức 11h30 ngày 5/10 theo giờ Việt Nam, để ứng phó với vụ đấu súng giữa hai nhóm người.

Trong số những người bị thương có 3 người được đưa vào bệnh viện với các vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

