Mỹ: Liên tiếp xảy ra xả súng gây thương vong ở bang Mississippi

Giới chức Mỹ ngày 11/10 cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong 2 vụ xả súng riêng rẽ ở bang Mississippi, miền Nam nước này, tối 10/10.

Theo giới chức địa phương, tại thành phố Leland, phía Tây bang Mississippi, 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng sau trận bóng đá mừng ngày hội trường. Khoảng 20 người bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ xả súng nằm gần tòa thị chính ở khu trung tâm Leland.

Thượng nghị sỹ của bang Mississippi, ông Derrick Simmons, cho biết cảnh tượng "vô cùng hỗn loạn" sau vụ nổ súng. Ông gọi đây là "bạo lực súng đạn vô nghĩa," đồng thời cho rằng tình trạng vũ khí lưu hành tràn lan là nguyên nhân chính.

Hiện cảnh sát chưa công bố nghi phạm hay động cơ vụ xả súng.

Cũng trong tối 10/10, tại thị trấn Heidelberg ở phía Đông bang Mississippi, 2 người thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra ngay trong khuôn viên trường học.

Thống đốc bang, ông Tate Reeves, cho biết trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ mang thai. Ông cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Nhà chức trách đang truy tìm một thanh niên 18 tuổi để thẩm vấn.

Tại hạt Sharkey, cảnh sát cũng đang điều tra vụ nổ súng khác sau một trận bóng bầu dục ngày 11/10, trong đó 2 nghi phạm đã bị bắt giữ./.

