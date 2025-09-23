Xả súng khiến 7 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở Mexico

Ngày 22/9, nhà chức trách Mexico cho biết 7 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại bang Guanajuato, miền Trung nước này.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của cơ quan công tố và lực lượng an ninh bang Guanajuato cho biết vụ việc xảy ra vào tối 20/9 (giờ địa phương) bên ngoài một cơ sở kinh doanh ở cộng đồng Las Jícamas thuộc thị trấn Valle de Santiago.

Động cơ của vụ thảm sát nhiều khả năng là do mâu thuẫn, thanh trừng lẫn nhau giữa băng nhóm tội phạm Santa Rosa de Lima, vướng nhiều cáo buộc liên quan đến các hoạt động trộm cắp và buôn bán nhiên liệu trái phép, và băng nhóm buôn ma túy khét tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất Mexico Jalisco Nueva Generación (CJNG).



Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ bang Guanajuato Jorge Jiménez Lona cho biết đây là cuộc đối đầu giữa hai tổ chức tội phạm. Do đó, cơ quan công tố địa phương đã mở cuộc điều tra và tăng cường lực lượng an ninh để kiểm soát khu vực, đồng thời truy tìm và bắt giữ những đối tượng gây ra vụ bạo lực. Hiện chưa rõ diễn biến chi tiết vụ tấn công cũng như danh tính các nạn nhân. Người bị thương là một nam thanh niên 22 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện địa phương.



Hôm 25/6 vừa qua cũng xảy ra một vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Irapuato, bang Guanajuato, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Cơ quan an ninh thành phố Irapuato cho biết vụ việc xảy ra vào thời điểm người dân địa phương đang tham gia một lễ hội tôn giáo cùng các hoạt động văn hóa và khiêu vũ truyền thống. Một nhóm người bịt mặt đã bất ngờ xông vào khu vực lễ hội và nổ súng liên tiếp vào đám đông.



Bang Guanajuato vốn có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, song từ lâu được coi là một trong những bang bạo lực nhất Mexico do hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Theo dữ liệu chính thức, bang này dẫn đầu cả nước về số vụ giết người có chủ ý, trong đó riêng năm 2024 ghi nhận hơn 3.150 vụ./.

Mỹ: Xả súng tại Pennsylvania làm 5 cảnh sát thương vong, hung thủ tự sát Ba sỹ quan thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc York trong tình trạng nguy kịch, một sỹ quan khác bị thương nặng và một phó cảnh sát trưởng hạt York bị thương khi bị bắn tại hạt York, bang Pennsylvania.