Nghi phạm 16 tuổi xả súng vào đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công một đồn cảnh sát gần thành phố Izmir ngày 8/9.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Yerlikaya thông báo nghi phạm E.B, 16 tuổi, đã bị bắt giữ. Cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp an ninh chặt chẽ, đồng thời mở ngay cuộc điều tra về động cơ gây án.

Theo cảnh quay bằng điện thoại di động được đăng tải trên trang web tin tức Gercek Gundem, một người đội mũ trùm đầu, mặc áo đen và quần sáng màu đã chạy bộ dọc vỉa hè, trên tay cầm súng trường và xông vào bên trong một tòa nhà.

Một đoạn clip khác do đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng cho thấy một nhóm người dân đã hỗ trợ khống chế nghi phạm lên xe cảnh sát.

Hãng thông tấn DHA đưa tin kẻ tấn công sử dụng một "khẩu súng nòng dài,” trong khi đài truyền hình NTV mô tả hung khí là "súng shotgun nạp đạn"./.

