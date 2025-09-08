Thế giới

Châu Âu

Nghi phạm 16 tuổi xả súng vào đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người thiệt mạng

Theo cảnh quay bằng điện thoại di động được đăng tải trên trang web tin tức Gercek Gundem, nghi phạm đã chạy bộ dọc vỉa hè, trên tay cầm súng trường và xông vào bên trong một tòa nhà.

Minh Tâm
Cảnh sát chặn đường ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/9/2025. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát chặn đường ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/9/2025. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công một đồn cảnh sát gần thành phố Izmir ngày 8/9.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Yerlikaya thông báo nghi phạm E.B, 16 tuổi, đã bị bắt giữ. Cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp an ninh chặt chẽ, đồng thời mở ngay cuộc điều tra về động cơ gây án.

Theo cảnh quay bằng điện thoại di động được đăng tải trên trang web tin tức Gercek Gundem, một người đội mũ trùm đầu, mặc áo đen và quần sáng màu đã chạy bộ dọc vỉa hè, trên tay cầm súng trường và xông vào bên trong một tòa nhà.

Một đoạn clip khác do đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng cho thấy một nhóm người dân đã hỗ trợ khống chế nghi phạm lên xe cảnh sát.

Hãng thông tấn DHA đưa tin kẻ tấn công sử dụng một "khẩu súng nòng dài,” trong khi đài truyền hình NTV mô tả hung khí là "súng shotgun nạp đạn"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thổ Nhĩ Kỳ #Tấn công đồn cảnh sát #xả súng #Nghi phạm Thổ Nhĩ Kỳ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các ứng viên trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử. (Ảnh: AFP)

Na Uy bước vào cuộc tổng tuyển cử căng thẳng

Cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 2 ngày được đánh giá là cuộc đua sít sao giữa khối cánh tả do Công đảng cầm quyền dẫn đầu và khối cánh hữu gồm đảng Tiến bộ theo đường lối dân túy và đảng Bảo thủ.

Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok

TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.