Vụ xả súng tại trường tiểu học: FBI khẳng định là hành động khủng bố trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sáng 27/8 theo giờ địa phương tại trường Công giáo Annunciation ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota đã xảy ra một vụ xả súng làm 20 người thương vong, chủ yếu là học sinh.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định đây là một hành động khủng bố trong nước, xuất phát từ hệ tư tưởng thù hận cực đoan.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết sự việc xảy ra khi nghi phạm Robin Westman (23 tuổi), một cựu học sinh của trường, nã hơn 100 phát súng vào nhà thờ trong thời điểm diễn ra Thánh lễ khiến 2 học sinh thiệt mạng và 18 người bị thương, trong đó có 15 trẻ em.

Sau khi gây án, Westman đã tự sát. Ước tính gần 200 học sinh có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là Fletcher Merkel (8 tuổi) và Harper Moyski (10 tuổi). Gia đình hai em kêu gọi chính quyền có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn bạo lực súng đạn cũng như khủng hoảng sức khỏe tâm thần.

FBI cho biết đã thu được nhiều bằng chứng cho thấy động cơ của nghi phạm bắt nguồn từ tư tưởng cực đoan, chống tôn giáo và bài Do Thái.

Trong các thông điệp để lại, Westman viết những khẩu hiệu như “Israel phải sụp đổ,” “Giải phóng Palestine”, cùng những ngôn từ xúc phạm liên quan tới Holocaust, thậm chí cả lời kêu gọi bạo lực nhắm vào Tổng thống Donald Trump.

Cảnh sát cho hay Westman không có tiền án và đã mua hợp pháp số vũ khí được sử dụng. Trước vụ tấn công, y đăng tải nhiều video trên YouTube khoe vũ khí và vẽ sơ đồ trường học với ý định tấn công.

Giới chức liên bang nhận định nghi phạm dường như có ám ảnh với các vụ thảm sát học đường trước đây và từng thể hiện sự "ngưỡng mộ" đối với những kẻ xả súng hàng loạt.

Giám đốc FBI cho biết cơ quan này đang triển khai toàn bộ các công cụ chống khủng bố để điều tra vụ việc, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tái diễn. Đây là một trong những vụ tấn công trường học mới nhất tại Mỹ kể từ sau vụ việc xảy ra tại trường Columbine ở Colorado năm 1999./.

