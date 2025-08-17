Đời sống

Mỹ: Xả súng tại nhà hàng ở Brooklyn, hàng chục người thương vong

Cảnh sát xác nhận 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi nhiều tay súng nổ súng bên trong một nhà hàng ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) vào rạng sáng 17/8 (giờ địa phương).

Cảnh sát Mỹ. (Ảnh minh họa: AA/TTXVN)
Trả lời họp báo, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho hay vụ việc xảy ra khoảng 3h30 sáng 17/8 tại nhà hàng Taste of the City Lounge, số 903 đại lộ Franklin, khu Crown Heights.

Trả lời họp báo, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho hay vụ việc xảy ra khoảng 3h30 sáng 17/8 tại nhà hàng Taste of the City Lounge, số 903 đại lộ Franklin, khu Crown Heights.

Các nạn nhân tử vong là 3 nam giới, 27 tuổi, 35 tuổi và một người chưa rõ danh tính.

8 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương, song chưa rõ tình trạng sức khỏe./.

