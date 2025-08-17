Mỹ: Xả súng tại nhà hàng ở Brooklyn, hàng chục người thương vong

Theo THX/New York Post, cảnh sát xác nhận 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi nhiều tay súng nổ súng bên trong một nhà hàng ở Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) vào rạng sáng 17/8 (giờ địa phương).

Trả lời họp báo, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho hay vụ việc xảy ra khoảng 3h30 sáng 17/8 tại nhà hàng Taste of the City Lounge, số 903 đại lộ Franklin, khu Crown Heights.

Các nạn nhân tử vong là 3 nam giới, 27 tuổi, 35 tuổi và một người chưa rõ danh tính.

8 người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương, song chưa rõ tình trạng sức khỏe./.

