Xả súng tại Montana: Bắt giữ nghi phạm sau chiến dịch truy lùng nghẹt thở

Sau một tuần truy lùng gắt gao, lực lượng chức năng đã bắt giữ Michael Paul Brown (45 tuổi) - nghi phạm trong vụ xả súng tại quán The Owl Bar tại thị trấn Anaconda (bang Montana, Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng ngày 1/8.



Brown bị bắt trong chiều 8/8 tại khu vực chỉ cách hiện trường vài km. Tổng Chưởng lý Montana - ông Austin Knudsen cho biết chiến dịch truy quét dồn dập đã được triển khai với sự tham gia của khoảng 130 cảnh sát, dựa trên các thông tin xác minh gửi về cho cơ quan chức năng.



Thống đốc Greg Gianforte gọi đây là một “nỗ lực phi thường” của lực lượng thực thi pháp luật trên toàn bang Montana, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.



Trong khi đó, công tố viên hạt Anaconda-Deer Lodge Morgan Smith khẳng định cộng đồng “cuối cùng đã có thể ngon giấc”, dù đây mới là bước khởi đầu của quá trình truy tố Brown.



Vụ nổ súng tại quán The Owl Bar khiến nữ nhân viên pha chế Nancy Lauretta Kelley (64 tuổi) và ba vị khách là nam giới thiệt mạng. Bà Kelley từng là y tá ung bướu và là bạn thân của mẹ Brown, từng giúp đỡ bà khi lâm bệnh.



Ngay sau khi gây án, Brown bỏ trốn bằng một xe bán tải trắng rồi bỏ lại, sau đó trộm một xe khác chứa đầy quần áo, giày và đồ cắm trại. Chính quyền đã phong tỏa 57 km² rừng phía Tây Nam Anaconda, huy động chó nghiệp vụ, máy bay không người lái và lục soát từng căn nhà gỗ.



Brown sống ngay cạnh The Owl Bar, từng phục vụ trong Lục quân Mỹ từ 2001-2005, tham chiến ở Iraq năm 2004-2005 và sau đó gia nhập Lực lượng Vệ binh quốc gia Montana đến năm 2009.



Theo người thân trong gia đình, Brown đã vật lộn với bệnh tâm thần suốt nhiều năm, có những hoang tưởng và mất phương hướng.

Hiện các nhà chức trách chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Brown đang bị giam giữ và chờ cáo trạng chính thức./.

