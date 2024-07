Mỹ: Xuất hiện các máy bán hàng tự động chuyên bán đạn dược

Một chiếc máy bán đạn tự động. (Nguồn: interestingengineering)

Vài ngày trước khi xảy vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump gây chấn động, mạng xã hội Mỹ đã xôn xao với hình ảnh những chiếc máy bán hàng tự động chuyên cung cấp đạn dược được lắp đặt trước cửa một số trung tâm mua sắm của nước này.

Những chiếc máy bán hàng này do công ty American Rounds sản xuất, cho phép các khách hàng từ 21 tuổi trở lên được mua đạn dễ dàng hơn và phải sử dụng thẻ để xác định danh tính.

Trên website của mình, American Rounds cho biết thay vì phải xếp hàng và phụ thuộc vào giờ mở cửa của các cửa hàng bán đạn truyền thống, giờ đây khách hàng có thể dễ dàng mua đạn vào mọi lúc khi có nhu cầu.

Những chiếc máy này ra đời giữa lúc việc sở hữu súng đạn tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi và chia rẽ trên khắp nước Mỹ. Bạo lực súng đạn đã trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tại Mỹ do số người thương vong liên quan đến súng ở nước này ngày càng tăng nhanh.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của American Rounds, Grants Magers lại cho rằng máy bán đạn tự động của họ sử dụng “công nghệ AI tích hợp khả năng quẹt thẻ và phần mềm nhận dạng khuôn mặt.” Công nghệ này giúp quét và xác định sự trùng khớp giữa nhận dạng khuôn mặt và thông tin trên thẻ, do đó có thể đảm bảo những người mua hàng phải đủ 21 tuổi.

Ông nói: “Hiện tại đạn dược được bán tại các cửa hàng hoặc bán online. Hình thức mua bán này khiến cho người chưa đủ tuổi sở hữu súng vẫn có thể mua được hàng, hoặc dễ bị trộm cắp,” đồng thời cho biết American Rounds ủng hộ "quyền sở hữu súng có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật."

Tuy nhiên, bất chấp những cam kết về việc giới hạn độ tuổi mua hàng, nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy lo ngại khi cho rằng sự hiện diện của những chiếc máy này như một cách để khuyến khích người dân sở hữu súng đạn, mà hậu quả là hàng loạt vụ bạo lực súng đạn khiến rất nhiều người chết trong những năm gần đây.

Do đó, ngày 10/7, một chiếc máy bán đạn tự động ở Tuscaloosa, bang Alabama đã bị dỡ bỏ sau khi hội đồng thành phố bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của chiếc máy này.

Chủ tịch Hội đồng thành phố Tuscaloosa Kip Tyner cho biết ông đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo sự xuất hiện về chiếc máy, và ban đầu ông nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Sau đó, Cảnh sát trưởng thành phố Tuscaloosa Brent Blankley đã xác nhận trên Tuscaloosa Thread rằng những chiếc máy này là hợp pháp và được Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ (ATF) phê duyệt.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho Newsweek, Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ Mỹ cho biết: "Không cần phải có giấy phép liên bang để bán đạn dược. Tuy nhiên, việc bán đạn dược vì mục đích thương mại phải tuân thủ luật pháp tiểu bang cũng như mọi luật liên bang hiện hành."

Giám đốc điều hành Magers cho biết trên Newsweek rằng có 8 máy đã và đang trong quá trình lắp đặt trên phạm vi 4 bang của nước Mỹ.

Về chiếc máy bán hàng tại Tuscaloosa, Magers cho biết công ty American Rounds đã quyết định di dời chiếc máy tới một địa điểm khác, đồng thời khẳng định đây hoàn toàn là một quyết định kinh doanh dựa trên doanh số bán hàng tại một địa điểm cụ thể.

Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực súng đạn. Động cơ xả súng cũng rất đa dạng: thù hận, bệnh tâm thần, băng đảng trả thù, mâu thuẫn gia đình... thậm chí cãi vã trong nhà hàng đồ ăn nhanh hay tức giận khi bị vượt xe đều có thể dẫn đến xả súng.

Nhà văn Mỹ Janice Ellis bình luận ở Mỹ, dù là ở cửa hàng tạp hóa, trung tâm mua sắm hay trường học, người dân đều có thể trở thành nạn nhân của bạo lực súng đạn. Thậm chí mới đây nhất, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bị ám sát hụt khi đang vận động tranh cử. Nghi phạm là một đối tượng mới 20 tuổi.

Nhiều bang tại nước Mỹ đã đưa ra những quy định nhằm hạn chế bạo lực súng đạn. Theo một nghiên cứu do Everytown for Gun Safety - tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở ở New York công bố, có 12 bang tại nước Mỹ được xếp vào nhóm "đạt tiến bộ" khi siết chặt luật kiểm soát súng đạn trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, con số này vẫn là quá ít ỏi nếu so với việc 26 bang khác đã bãi bỏ các yêu cầu về giấy phép mang theo súng đạn.

Everytown for Gun Safety còn chỉ ra 5 quy định cơ bản đã được chứng minh có hiệu quả nhất trong việc giảm bạo lực súng đạn.

Tất cả đều được thực thi ở California, gồm yêu cầu kiểm tra lý lịch hoặc giấy phép mua súng đạn; giấy phép mang súng ở nơi công cộng; cất giữ súng đạn an toàn; bãi bỏ luật tự vệ "Stand Your Ground"; và ban hành luật "cực kỳ nguy hiểm" nhằm tạm thời loại bỏ quyền tiếp cận súng của 1 người khi có bằng chứng cho thấy họ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác./.

