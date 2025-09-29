Nổ súng tại nhà thờ ở Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Ngày 28/9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà thờ Mormon ở thị trấn Grand Blanc, bang Michigan, Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, nghi phạm trong vụ việc cũng đã tử vong.

Phát biểu tại buổi họp báo, Cảnh sát trưởng thị trấn Grand Blanc William Renye cho biết vụ việc xảy ra tại nhà thờ Mormon cách thành phố Detroit khoảng 80km về phía Bắc.

Vụ việc xảy ra khi hàng trăm người đang tham gia buổi lễ sáng tại nhà thờ.

Kẻ tấn công đã lao một chiếc xe vào cửa trước nhà thờ, sau đó bước ra khỏi xe và nổ súng vào đám đông. Đối tượng cũng phóng hỏa đốt nhà thờ, và đã bị cảnh sát bắn hạ khi chạy trốn.

Cảnh sát trưởng Renye xác định nghi phạm là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, đến từ khu vực Burton lân cận và cho biết các nhà điều tra đang khám xét nhà nghi phạm song chưa rõ động cơ gây án.

Chính quyền địa phương cho biết Cục điều tra liên bang (FBI) đã cử 100 đặc vụ đến Grand Blanc - nơi sinh sống của khoảng 40.000 người.

Trong số những người bị thương, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch trong khi 7 người sức khỏe đã ổn định.

Đây là vụ nổ súng mới nhất trong số rất nhiều vụ tấn công vào các nhà thờ ở Mỹ trong 20 năm qua, trong đó có vụ xảy ra hồi tháng 8 khiến 2 trẻ em thiệt mạng tại một nhà thờ ở Minneapolis./.

