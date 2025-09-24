Vụ nổ súng tại Dallas: Ít nhất 1 người thiệt mạng, nghi phạm đã tự sát

Giới chức liên bang và địa phương Mỹ xác nhận vụ nổ súng xảy ra tại một cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở thành phố Dallas, bang Texas ngày 24/9 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Nghi phạm tấn công đã nổ súng tự sát.

Trên mạng xã hội X, Sở cảnh sát Dallas cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại khu vực phía Tây Bắc Dallas vào khoảng 6 giờ 40 giờ địa phương (18 giờ 40 giờ Việt Nam).

Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã nổ súng từ một tòa nhà lân cận.

Hai người bị thương do trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện, trong khi người thứ ba tử vong tại hiện trường.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa, bà Tricia McLaughlin, nêu rõ vụ việc xảy ra tại một văn phòng của ICE, không phải là cơ sở tạm giữ người nhập cư của cơ quan này.

Các sỹ quan ICE không bị thương do vụ tấn công, song hiện chưa rõ liệu các nạn nhân bao gồm người bị ICE bắt giữ, nhân viên an ninh hay lực lượng hành pháp địa phương hay không.

Các nhà điều tra đang xem xét khả năng viên đạn được bắn từ trên mái của một tòa chung cư gần đó./.

Mỹ: Xả súng tại thành phố Dallas, nhiều người thương vong Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết nhiều người thương vong trong một vụ xả súng xảy ra ngày 24/8 tại cơ sở tạm giữ người nhập cư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan tại thành phố Dallas.