Bolivia khôi phục quan hệ với Mỹ sau gần 20 năm gián đoạn

Ngày 8/11, Tổng thống đắc cử Bolivia Rodrigo Paz đã chính thức nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm với nhiều nhiệm vụ khó khăn do Bolivia đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, có sự tham dự của các quan chức cấp cao trong nước và các phái đoàn từ hơn 70 quốc gia, ông Paz tuyên bố Bolivia sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới và cởi mở hơn trong quan hệ với thế giới.

Cùng ngày, ông Paz thông báo Bolivia và Mỹ sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ sau 17 năm gián đoạn. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết việc nối lại quan hệ sẽ diễn ra ở cấp đại sứ.

Phát biểu tại Dinh Tổng thống Bolivia sau lễ nhậm chức của ông Paz, Thứ trưởng Landau khẳng định: "Đây là một bước đi quan trọng và chúng tôi hy vọng sẽ sớm công bố tên các đại sứ."

Về phần mình, Tổng thống Paz cho biết quyết định này thể hiện sự thay đổi mang tính thực tiễn trong chính sách đối ngoại của Bolivia. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tái lập quan hệ với chính phủ và nhân dân Mỹ trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau."

Đại diện hai nước cho biết đang tiến hành các cuộc tham vấn kỹ thuật nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, an ninh công cộng, phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư.

Dù chưa ấn định thời điểm bổ nhiệm đại sứ, song hai bên khẳng định việc khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao sẽ đánh dấu một bước khởi đầu mới trong quan hệ chính trị giữa La Paz và Washington.

Ông Paz, sinh năm 1967, từng là nhà kinh tế ủng hộ giới doanh nghiệp, vừa giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 19/10 vừa qua. Trong bài phát biểu vào tối cùng ngày, ông tuyên bố Bolivia “đang lấy lại vị thế của mình trên trường quốc tế.”

Theo giới quan sát, tân Tổng thống Paz sẽ phải giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với lạm phát hằng năm lên tới hơn 20% và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và ngoại tệ.

Chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Luis Arce đã cạn kiệt gần như toàn bộ dự trữ ngoại tệ để duy trì chính sách trợ cấp xăng dầu.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Paz - ứng cử viên theo đường lối trung dung của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, đã cam kết thúc đẩy cải cách kinh tế, giảm thuế và siết chặt kỷ luật tài khóa nhưng vẫn bảo đảm an sinh xã hội.

Ông cũng tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ, đánh dấu sự thay đổi lớn của quốc gia Nam Mỹ này sau gần 20 năm./.

