Cử tri Bolivia bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 19/10, cử tri Bolivia bắt đầu bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, lựa chọn giữa hai ứng cử viên đối lập lần đầu tiên sau gần 20 năm cầm quyền của phe cánh tả.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h giờ địa phương (19h giờ Việt Nam) đến 16h cùng ngày, với gần 8 triệu cử tri đủ điều kiện, và việc bỏ phiếu là bắt buộc.

Vòng hai chứng kiến cuộc đua giữa ông Rodrigo Paz, ứng cử viên theo đường lối trung dung của đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, và cựu Tổng thống Jorge “Tuto” Quiroga, đại diện liên minh Alianza Libre.

Vòng một hôm 17/8 vừa qua cho thấy cử tri quay lưng với đảng cầm quyền MAS khi các ứng cử viên cánh tả được Tổng thống mãn nhiệm Luis Arce hậu thuẫn đều thất thế.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Bolivia đang trải qua khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất 20 năm, với lạm phát 25% và tình trạng thiếu ngoại tệ, nhiên liệu.

Nhiều cử tri kỳ vọng chính phủ mới sẽ áp dụng các biện pháp kinh tế mạnh tay, tương tự mô hình “liệu pháp sốc” của Tổng thống Argentina Javier Milei./.

