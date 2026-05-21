Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ theo Luật Thủ đô.

Bản tin 60s ngày 21/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội đề xuất tăng mạnh mức phạt với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

FIFA gây sốc khi để sót tên U17 Việt Nam ở lễ bốc thăm World Cup.

Công an xác minh vụ bán thịt lợn giả thịt bò ở Gia Lai.

Hàng chục người dân đào bới cát tìm nạn nhân bị xe chở vật liệu vùi lấp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh livestream bán vải thiều, chốt đơn hơn 31 tấn trong ít giờ.

Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Typon tại Nhật Bản.

Tư lệnh tối cao NATO trấn an các thành viên về việc Mỹ rút quân.

EU và Ukraine ký bản ghi nhớ về khoản vay 90 tỷ euro./.