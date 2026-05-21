Quy định kinh phí trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 172/2026/NĐ-CP quy định chi tiết chi phí thực hiện và kinh phí bảo đảm công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 11 của Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15 (Luật Dẫn độ); Điều 10, Điều 11 của Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù số 101/2025/QH15 (Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù) và Điều 15 của Luật Tương trợ tư pháp về hình sự số 103/2025/QH15 (Luật Tương trợ tư pháp về hình sự).

Nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí

Nghị định quy định rõ về nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

Theo quy định, kinh phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan thực hiện yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định.

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tự nguyện đóng góp, hỗ trợ không điều kiện, không ảnh hưởng quyền lợi tố tụng, thi hành án cho người đang chấp hành án phạt tù bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, công khai, minh bạch, công bằng.

Kinh phí Nhà nước bảo đảm cho công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự

Nghị định quy định kinh phí cho công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với các nội dung chi đã có mức chi thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng hiện hành, các nội dung chi đặc thù, nội dung chi mới chưa có định mức chi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi áp dụng chung đối với công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự

Nghị định quy định nội dung chi áp dụng chung đối với công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự gồm: chi việc xử lý, lập, quản lý hồ sơ yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự; chi lấy ý kiến chuyên gia tư vấn trong nước và chuyên gia tư vấn của nước ngoài trong trường hợp yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến vấn đề phức tạp; chi dịch các tài liệu, công chứng, chứng thực hồ sơ yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự của Việt Nam và nước ngoài; chi dịch công thư, công hàm, văn bản hoặc tài liệu khác trao đổi giữa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài (nếu có); chi phí cấp giấy tờ cần thiết cho người bị dẫn độ, người được chuyển giao; chi giám định, phiên dịch trong những trường hợp cụ thể (nếu có); chi chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dịch; chi chuyển phát hồ sơ, tài liệu yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự ở trong nước và từ Việt Nam ra nước ngoài.

Cùng với đó chi phí chuyển phát hồ sơ, tài liệu yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự từ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam; chi phí gửi hồ sơ, tài liệu yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.

Nghị định quy định chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, họp, làm việc, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự; chi bồi dưỡng chuyên môn trong nước và ở nước ngoài đối với các công tác này; chi tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự trong nước; chi tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của nước ngoài phục vụ hoạt động của các công tác này.

Nghị định quy định chi mua sắm đồ dùng, phương tiện, công cụ hỗ trợ và các điều kiện khác phục vụ công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự; quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục liên quan đến công tác này; chi xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự (bao gồm chi mua sắm phần cứng, phần mềm, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, dịch vụ khác); duy trì, bảo dưỡng và nâng cao hiệu suất của hệ thống thông tin.

Nghị định quy định chi ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn (bao gồm số hóa cơ sở dữ liệu); chi tiếp đoàn công tác của nước ngoài khi bàn giao người bị dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự trong từng vụ việc cụ thể; chi hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự; chi làm đêm, làm thêm giờ, làm ngày nghỉ, ngày lễ; chi thông tin liên lạc; chi văn phòng phẩm; chi in ấn hồ sơ, tài liệu, phát hành biểu mẫu, giấy tờ; các khoản chi cần thiết khác phục vụ trực tiếp công tác dẫn độ, công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, công tác tương trợ tư pháp về hình sự.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026./.

