Tây Ninh: Bắt giữ nghi phạm giết người, dựng hiện trường giả để bỏ trốn

Ngày 21/5, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Trọng Tuấn (sinh năm 1981, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Giết người.”

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/5, anh N.K.H. (sinh năm 1985, ở trọ tại phòng số 1 của khu nhà trọ T.N, thuộc khu phố An Quới, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), nghe tiếng cự cãi, xô xát giữa chị Đ.T.T.M. (sinh năm 1989, thuê trọ tại phòng số 4 của khu nhà trọ T.N) và Vũ Trọng Tuấn.

Một lúc sau, anh H. không còn nghe thấy tiếng động nhưng thấy Tuấn khóa cửa phòng rồi điều khiển xe máy rời khỏi khu trọ. Nghi có chuyện bất thường, anh H. cùng một số người dân đến gọi cửa nhưng không thấy chị M. trả lời nên phá cửa kiểm tra.

Tại đây, mọi người phát hiện chị M. tử vong dưới sàn nhà, có vết thương vùng ngực gây mất máu, cạnh thi thể có một con dao Thái Lan dính máu nên trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trảng Bàng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triển khai lực lượng truy xét đối tượng gây án.

Trong quá trình truy tìm, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang từ dưới sông leo lên bờ tại khu vực phường Gò Dầu.

Qua xác minh, Công an xác định người này là Vũ Trọng Tuấn nên tiến hành khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ ghen tuông.

Theo lời khai, dù đã có vợ con nhưng Tuấn quen biết, thuê phòng trọ cho chị M. sinh sống như vợ chồng và giữa hai người có một con chung. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 20/5, khi đến phòng trọ, Tuấn phát hiện chị M. đang nhắn tin với một người đàn ông lạ nên giật điện thoại để kiểm tra. Trong lúc đôi bên giằng co, cãi vã, Tuấn đã lấy dao trong phòng đâm chị M. tử vong.

Sau khi gây án, Tuấn điều khiển xe máy từ Trảng Bàng đến khu vực cầu thuộc phường Gò Dầu rồi bỏ lại xe cùng các vật dụng cá nhân trên cầu nhằm tạo hiện trường giả của một vụ tự tử để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau đó, đối tượng nhảy xuống sông, rồi bơi vào bờ để tiếp tục bỏ trốn. Khi lên bờ, Tuấn mượn điện thoại của một chủ tiệm tạp hóa gọi báo cho người thân biết việc mình vừa gây án. Tuy nhiên, trước khi kịp tẩu thoát, đối tượng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

