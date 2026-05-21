Xuất khẩu càphê của Brazil có thể đạt mức kỷ lục trong lịch sử

Ngày 20/5, Hiệp hội Công nghiệp Càphê Brazil cho biết xuất khẩu càphê của nước này có thể đạt mức kỷ lục trong lịch sử trong niên vụ 2026-2027, nhờ sản lượng phục hồi mạnh và nhu cầu quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lượng càphê xuất khẩu của nước này trong niên vụ mới có thể đạt khoảng 50 triệu bao loại 60 kg, tương đương khoảng 3 triệu tấn, vượt các mức kỷ lục trước đây. Giá càphê quốc tế duy trì ở mức cao trong nhiều tháng gần đây đang khuyến khích nông dân và doanh nghiệp tăng mạnh hoạt động xuất khẩu.

Theo Hội đồng Các nhà xuất khẩu càphê Brazil (Cecafé) trong năm 2025, Brazil đã xuất khẩu khoảng 44,9 triệu bao càphê, thu về hơn 10 tỷ USD - mức doanh thu cao nhất từ trước tới nay của ngành càphê nước này.

Riêng trong quý 1 năm nay, kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh nhờ giá càphê arabica trên thị trường quốc tế duy trì ở mức cao do lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Brazil hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu càphê lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 35-40% nguồn cung toàn cầu, đặc biệt đối với các dòng càphê arabica và robusta.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng càphê Brazil niên vụ 2026-2027 có thể đạt trên 66 triệu bao, tăng đáng kể so với niên vụ trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi tại các bang trồng càphê trọng điểm như Minas Gerais, Espírito Santo và São Paulo.

Nhu cầu tiêu thụ càphê tiếp tục tăng tại châu Âu, Mỹ và châu Á cũng được xem là động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Brazil trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo hiện tượng El Niño có thể gây biến động thời tiết trong những tháng cuối năm, ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng vụ mùa tiếp theo. Ngoài ra, chi phí vận tải quốc tế và biến động tỷ giá cũng được xem là những yếu tố có thể tác động tới thị trường càphê toàn cầu./.

