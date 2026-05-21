Anh đạt thỏa thuận thương mại với 6 quốc gia vùng Vịnh

Ngày 20/5, Anh đã đạt được thỏa thuận thương mại với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đây cũng là thỏa thuận đầu tiên theo phương thức này giữa GCC và một quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả thỏa thuận này, trị giá gấp đôi so với ước tính ban đầu, là một thắng lợi lớn đối với doanh nghiệp Anh cũng như người lao động, những người sẽ cảm nhận được lợi ích trong những năm tới thông qua mức lương cao hơn và nhiều cơ hội hơn.

Ước tính thỏa thuận này sẽ đóng góp thêm 3,7 tỷ bảng Anh (khoảng 4,95 tỷ USD) vào nền kinh tế Anh mỗi năm và 1,9 tỷ bảng Anh (khoảng 2,5 tỷ USD) tiền lương trong dài hạn, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Thỏa thuận thương mại giữa Anh và các nước GCC sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan lên tới 580 triệu bảng Anh (khoảng gần 780 triệu USD) đối với hàng hóa của Anh nhập khẩu vào các nước GCC, trong đó bao gồm một số loại thực phẩm, thiết bị y tế và hàng hóa sản xuất tiên tiến.

Ngành công nghiệp ôtô và ngành dịch vụ của Anh, vốn chiếm hơn một nửa lượng xuất khẩu của nước này sang GCC, được cho cũng sẽ hưởng lợi từ thỏa thuận trên.

Bên cạnh việc xóa bỏ một số loại thuế quan, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ bao gồm các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn cùng quy trình hải quan nhanh chóng hơn.

Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Peter Kyle cho biết: “Tôi tự hào rằng Vương quốc Anh là quốc gia G7 đầu tiên đạt được một thỏa thuận thương mại hiện đại và đầy tham vọng với GCC - một nhóm thị trường quan trọng và đang phát triển."

Theo Phòng Thương mại Anh (BCC), thỏa thuận nêu trên sẽ tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho các công ty trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, xây dựng, dịch vụ, giáo dục, khách sạn và công nghệ./.

