Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm xuống dưới 100 USD một thùng

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang bước vào “giai đoạn cuối cùng," làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và khôi phục lưu thông năng lượng qua eo biển Hormuz.

Tính đến khoảng 12 giờ 58 phút chiều theo giờ miền Đông Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm hơn 6%, xuống còn khoảng 97,74 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent quốc tế giảm gần 6%, xuống còn khoảng 104,62 USD/thùng.

Phát biểu với báo giới ngày 20/5, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ hiện đang ở “giai đoạn cuối” của các cuộc thương lượng với Iran.

Trước đó, ông cũng thông báo đã hủy kế hoạch tái khởi động các cuộc không kích quân sự nhằm vào Iran để tạo thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao theo đề nghị từ các đồng minh Arab vùng Vịnh.

Trong nhiều tuần qua, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang khi Tehran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt của thế giới, trong khi Washington triển khai các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Dù giá dầu giảm mạnh sau phát biểu của ông Trump, nhiều tổ chức tài chính vẫn cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài tại khu vực Trung Đông.

Ngân hàng Citibank ngày 20/5 nhận định thị trường hiện có thể đang đánh giá thấp rủi ro liên quan tới lưu thông dầu qua eo biển Hormuz và dự báo giá dầu Brent có thể tăng lên khoảng 120 USD/thùng trong thời gian tới nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cho rằng trong kịch bản xấu nhất, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng tới cuối năm nay, giá dầu có thể tiến gần mức 200 USD/thùng.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng dự báo giá dầu sẽ giảm đáng kể nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới và tuyến hàng hải chiến lược này được mở lại trước tháng 6.

Theo kịch bản tích cực, giá dầu Brent có thể giảm xuống khoảng 80 USD/thùng vào cuối năm 2026./.

