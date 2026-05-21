Giá vàng ngày 21/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày 20/5 khi kỳ vọng về khả năng đạt được giải pháp cho xung đột với Iran gây áp lực lên thị trường dầu mỏ, qua đó giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ rời khỏi mức đỉnh gần đây.

Giá vàng giao ngay tăng 1,1%, lên 4.531,99 USD/ounce vào lúc 18 giờ 10 phút ngày 20/5 giờ GMT (1 giờ 10 phút sáng 21/5 giờ Việt Nam). Trước đó trong phiên, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tuần.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 6/2026 chốt phiên tăng 0,1%, lên 4.535,30 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty tài chính High Ridge Futures, cho biết thị trường đã chứng kiến lợi suất trái phiếu hạ nhiệt sau giai đoạn tăng liên tục, nhờ đó giá vàng phục hồi từ các mức đáy gần đây.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên trước đó. Lợi suất trái phiếu tăng thường làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - loại tài sản không sinh lãi.

Theo ông Meger, bất kỳ diễn biến nào giúp chấm dứt xung đột hoặc mở lại eo biển Hormuz đều sẽ có lợi cho thị trường vàng, bởi điều đó có thể kéo lãi suất đi xuống và hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý này.

Dù thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, vàng - tài sản không sinh lãi - lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao. Hiện giới đầu tư đang đặt cược 48,6% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới và 89,6% khả năng ngân hàng này giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6/2026.

Trong khi đó, ngân hàng Citi cho biết vẫn giữ quan điểm thận trọng với vàng trong ngắn hạn, đồng thời đưa ra mức giá mục tiêu trong vòng 0-3 tháng là 4.300 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 76,06 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.952,30 USD/ounce và giá palladium tăng 1,5% lên 1.373,62 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/5:

