Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia châu Á này.

Máy bay chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay lúc 23h15, giờ địa phương, tức 22h15 theo giờ Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc, truyền thông nước này như Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Thời báo Hoàn cầu… đã đăng tải nhiều bài bình luận, trong đó kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng hơn; hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thời đại mới Trung-Nga đã phát triển sâu rộng, lành mạnh và ổn định, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.

Ông Quách Gia Côn cho biết năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga và kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga, và khởi động “Năm Giáo dục Trung Quốc-Nga.” Hai bên sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển sâu sắc hơn, tiếp thêm sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.

Ông Lý Vĩnh Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Học thuật, Viện Phát triển Xã hội Á-Âu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, cho biết thành tựu quan trọng nhất của quan hệ Trung-Nga trong 30 năm qua là tìm ra con đường để các cường quốc cùng tồn tại. Cốt lõi của con đường này là nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba được thể hiện trong “Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga” ký năm 2001. Những nguyên tắc này đã rất thành công trong quan hệ Trung-Nga, và việc mở rộng chúng sang quan hệ với các cường quốc khác sẽ dẫn đến việc xây dựng một thế giới đa cực trong tương lai.

Trong khi đó, ông Lý Tự Quốc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á-Âu thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc cho rằng Trung Quốc và Nga là những đối tác quan trọng và không thể thay thế, chẳng hạn như trong an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh giao thông.

Mức độ hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa người dân hai nước đạt mức chưa từng có. Khoảng 80% người dân Trung Quốc và Nga coi nhau là các quốc gia thân thiện.

Hai nước đã tổ chức các Năm quốc gia, Năm ngôn ngữ và Năm du lịch… và hiện đang thực hiện Năm giáo dục. Năm ngoái, hai nước đã triển khai hệ thống miễn thị thực song phương, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực kinh tế thương mại, Trung Quốc đã duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong 16 năm liên tiếp. Theo số liệu mới nhất do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đạt 227,9 tỷ USD trong năm 2025, vượt mốc 200 tỷ USD trong 3 năm liên tiếp. Trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Nga đạt 85,241 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm đã được tăng cường và trở nên thiết thực hơn; hợp tác giữa địa phương hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ; các lĩnh vực mới nổi như kết nối, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, kinh tế xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới đều đang phát triển mạnh... Hợp tác song phương đang chuyển từ tích lũy về số lượng sang bước nhảy vọt về chất lượng.

Trong khi đó, với việc thực hiện chính sách miễn thị thực giữa Trung Quốc và Nga, giao lưu nhân dân hai nước ngày càng sôi động, các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và du lịch cũng ngày càng được tăng cường.

Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh rằng, trong thời gian tới, Trung Quốc và Nga có trách nhiệm tiếp tục duy trì tinh thần láng giềng hữu nghị bền vững, phối hợp chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi, nắm bắt các cơ hội lịch sử, duy trì các cuộc trao đổi cấp cao mật thiết và tăng cường hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua phối hợp chiến lược sâu rộng hơn và cách tiếp cận chủ động, có trách nhiệm hơn với tư cách là các cường quốc, đảm bảo quan hệ Trung-Nga tiếp tục phát triển đúng hướng, góp phần thúc đẩy “năng lượng Trung-Nga” trong việc xây dựng một thế giới đa cực và duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu./.

Tổng thống Vladimir Putin: Quan hệ Nga-Trung đạt “mức cao chưa từng có” Tổng thống Putin mô tả mối quan hệ Nga-Trung được phản ánh qua bầu không khí thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, cam kết hợp tác đôi bên cùng có lợi, duy trì đối thoại tôn trọng và hỗ trợ nhau.