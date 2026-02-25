Đời sống

Mỹ: Tấn công bằng dao làm 4 người thiệt mạng

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce đã nhận được báo cáo về việc một người đàn ông, được cho là vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đang ở bên ngoài một ngôi nhà và bắt đầu tấn công người khác bằng dao.

Bích Liên
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNA)

Có 4 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ngày 24/2 tại Purdy, bang Washington (Mỹ).

Cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy 3 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân thứ 4 tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó.

Cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy 3 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân thứ 4 tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện gần đó.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn hạ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

