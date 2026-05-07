Hàn Quốc duy trì chính sách hòa giải với Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách “cùng chung sống hòa bình” với Triều Tiên, dù Bình Nhưỡng gần đây sửa đổi Hiến pháp.

Phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành đánh giá toàn diện các nội dung sửa đổi Hiến pháp của Triều Tiên trước khi đưa ra các bước đi tiếp theo, song khẳng định lập trường duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên không thay đổi.

Trước đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/3 đưa tin Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (Quốc hội) khóa XV đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có sửa đổi Hiến pháp.

Seoul cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã điều chỉnh quan điểm về Hàn Quốc trong văn bản sửa đổi này.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh, do cuộc xung đột 1950-1953 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình chính thức./.

