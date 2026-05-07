Việt Nam tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras (IIT Madras); Cơ quan quản lý hệ thống định danh số quốc gia Aadhaar của Ấn Độ (UIDAI).

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại cuộc làm việc với IIT Madras, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của IIT Madras trong việc phát triển mô hình đại học nghiên cứu gắn với công nghiệp và đổi mới sáng tạo; cho rằng đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trao đổi tại buổi làm việc, Giáo sư V. Kamakoti, Viện trưởng IIT Madras cho biết trong khoảng 6 năm qua, trường đã có 68 công bố khoa học với đồng tác giả Việt Nam và hiện có hợp tác với khoảng 18 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Giáo sư Kamakoti bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu (bao gồm xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên-sinh viên, đào tạo tiến sỹ và nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình đào tạo liên thông giữa IIT Madras với các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam); hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ sâu (deeptech), thúc đẩy các chương trình để sinh viên và nhóm nghiên cứu của Việt Nam và Ấn Độ cùng phát triển ý tưởng, xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp và mở rộng hoạt động tại cả hai nước; hợp tác nghiên cứu khả năng thiết lập hiện diện hoặc thiết lập cơ sở hợp tác của IIT Madras tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phía IIT Madras cho biết trường triển khai định hướng phát triển công nghệ sâu trong khoảng 20 năm qua, đồng thời xây dựng mô hình Công viên nghiên cứu trên cơ sở kết hợp nguồn vốn đầu tư ban đầu và vốn vay để nâng cao hiệu quả vận hành và trách nhiệm tài chính.

Theo phía IIT Madras, mô hình này được phát triển với sự tham gia ban đầu của một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò “doanh nghiệp mỏ neo,” qua đó thu hút thêm các doanh nghiệp khác tham gia hệ sinh thái. IIT Madras cũng đặt ra các yêu cầu về hợp tác đào tạo, thực tập, tuyển dụng và R&D đối với doanh nghiệp tham gia.

Phía IIT Madras cho biết Chính phủ Ấn Độ triển khai hỗ trợ theo định hướng ưu tiên đối với một số lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử; đồng thời tạo nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu nhưng không can thiệp trực tiếp vào hoạt động chuyên môn của các nhóm nghiên cứu.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với IIT Madras và các đối tác Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cơ sở cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng có lợi.

Tại buổi làm việc với Cơ quan quản lý hệ thống định danh số quốc gia Aadhaar của Ấn Độ, lãnh đạo UIDAI đã giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng, vận hành và mở rộng hệ sinh thái định danh số quốc gia của Ấn Độ. Hệ thống Aadhaar hiện cấp số định danh 12 chữ số cho hơn 1,4 tỷ người dân, đồng thời hỗ trợ các giao dịch xác thực điện tử, sinh trắc học và cung cấp nền tảng kết nối cho nhiều dịch vụ công, tài chính, y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Đại diện UIDAI cho biết điểm cốt lõi của mô hình Aadhaar không chỉ là xây dựng một ứng dụng phục vụ người dân, mà là phát triển một hạ tầng định danh số nền tảng quốc gia, cho phép các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ số thống nhất, an toàn và chi phí thấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc xây dựng hạ tầng số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là cách tiếp cận lấy nền tảng dùng chung làm trung tâm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp dịch vụ số quy mô lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ qua nghiên cứu và trao đổi với UIDAI, có thể thấy hệ thống Aadhaar của Ấn Độ được xây dựng theo hướng định danh số nền tảng quốc gia; xác thực điện tử quy mô lớn; kết hợp định danh-thanh toán-dịch vụ công; triển khai trên thiết bị phổ thông; ưu tiên khả năng mở rộng và chi phí thấp; kết hợp giữa giải pháp công nghệ và khung pháp lý bảo vệ dữ liệu.

Mô hình UIDAI không chỉ là hệ thống cấp số định danh mà đã trở thành hạ tầng số quốc gia phục vụ quản trị công, an sinh xã hội, tài chính số và cung cấp dịch vụ số trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là những kinh nghiệm để Việt Nam có thể triển khai trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan đến quản lý định danh số, xác thực điện tử, sinh trắc học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh nghiệm triển khai dịch vụ số quốc gia trên quy mô lớn. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và chính sách trong thời gian tới./.

