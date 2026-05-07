Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5-7/5, tại thủ đô New Delhi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) Doraisamy Raja.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Doraisamy Raja cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã dành thời gian tiếp đón. Ông bày tỏ lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh; gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong quá trình đổi mới và phát triển.

Khẳng định quan hệ Ấn Độ-Việt Nam rất tốt đẹp, không ngừng được củng cố và phát triển theo thời gian, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ cho rằng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, hai bên sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ có quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước vun đắp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng Cộng sản Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và trong giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng với bề dày lịch sử và dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Doraisamy Raja, Đảng Cộng sản Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cường vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Đảng trên chính trường, vì một nước Ấn Độ thịnh vượng và công bằng.

Nhân dịp này, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước, hai bên đã thống nhất nâng quan hệ lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường” trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.” Hai bên nhất trí tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và mang tầm vóc chiến lược trong bối cảnh mới.

Vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu kinh nghiệm, giáo dục các thế hệ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ về truyền thống hữu nghị, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước và sự thắng lợi của công bằng, dân chủ, phát triển bền vững toàn cầu.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp ông Arun Kumar, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ-Marxist.

Ông Arun Kumar chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông khẳng định luôn theo dõi kết quả công cuộc Đổi mới đất nước của Việt Nam, ngưỡng mộ những thành tựu đạt được sau 40 năm và tin tưởng vào sự quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao Đảng Cộng sản Ấn Độ-Marxist luôn kiên định với những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng sản; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Marian Alexander Baby, Đảng Cộng sản Ấn Độ-Marxist sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, đường lối thích hợp nhằm tăng cường vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Đảng trên chính trường, vì một nước Ấn Độ thịnh vượng và công bằng.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước và sự thắng lợi của công bằng, dân chủ, phát triển bền vững toàn cầu./.

